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Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 23:21 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, NTV ekranlarında yayınlanan 'Seçim Özel' programında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlıyor. Başbakan Yıldırım bedelli askerlik konusunda, ' Biz son 2 senedir silah altına alınan erleri operasyona çıkarmıyoruz. Profesyoneller daha çok operasyona katılıyor. Bunu da dikkate alırsak gelecek yıllarda askerlik vazifesi konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik konusundaki sözleri şu şekilde;

"KAPASİTEMİZ, İHTİYACIMIZ YOK"

Seçimlere sayılı günler kaldı. Yeni yönetim bunu gündeme alacak. Ben şunu söylüyorum ve bunu söylemeye devam da edeceğim. Askerlik çağına gelmiş 5 milyon kadar gencimiz var. Diyorlar ki bizi askere alın. O kadar kapasitemiz, ihtiyacımız yok. O halde bizi rahat bırakın diyorlar. Haksız mı haklı.

"KALICI ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKEN BİR KONU"

Biliyorsunuz askerlik bir ayak bağıdır. Kutsal bir görevdir ama askerliğini yaptın mı diyorlar. Kalıcı köklü çözüm bulunması gereken bir konu. Meseleyi böyle görünmesi lazım. Bunu yaparken silahlı kuvvetlerin bu konudaki görüşleri lazım.

"ASKERLİK VAZİFESİ KONSEPTİNİ SIFIRDAN ELE ALMAK GEREKİYOR"

Ama ben bir şey söyleyeyim biz son 2 senedir silah altına alınan erleri operasyona çıkarmıyoruz. Profesyoneller daha çok operasyona katılıyor. Bunu da dikkate alırsak gelecek yıllarda askerlik vazifesi konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor.

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