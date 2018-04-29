Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik bilmecesi

Başbakan Binali Yıldırım’ın “Bedelli askerliğe bakış açımız olumlu” sözlerinden sonra hükümetten ikinci bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’tan geldi: “Sayın Başbakanımız bu konuya ‘müspet bakıyorum’ dediktin sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir.” İzmir’de önceki gün canlı yayında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, gençlerin sosyal medyadan gönderdiği bedelli askerlik ve öğrenci affıyla ilgili ilgili sorularını da yanıtladı. Yıldırım, bu iki konuya da bakış açılarının müspet olduğunu ifade ederek şunları söylemişti: “Orada yalnız şöyle bir istismar olmaması gerekir, onu iyi anlatmak lazım. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz, bir yandan bedelli falan, istismar edilecek bir konu gibi gözüküyor. Ancak bu da toplumsal talep, çünkü biz yavaş yavaş askerlikte profesyonelliğe geçtik, 15 Temmuz’da hızlı bir şekilde. Vatani görevlerini yapan askerlerimiz arka planda görevlerini yapıyorlar. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir. Bir de öğrencilerin hakikaten af konusu da şu şekilde olumlu düşünebiliriz. ”

İKİNCİ OLUMLU AÇIKLAMA IŞIK'TAN GELDİ



Başbakan Yıldırım’ın bu açıklaması bedelli bekleyen yüzbinlerce genci de heyecanlandırdı. Sosyal medyada oldukça çok paylaşılan Yıldırım’ın sözleri sonrası ikinci olumlu açıklama da Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’tan geldi. Adana’da konu ile ilgili soruları yanıtlayan Fikri Işık “Sayın Başbakanımız bu konuya ‘müspet bakıyorum’ dediktin sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirme sonucunda cumhurbaşkanımızın gıyasetinde alınacak karar, hepimiz için geçerli bir karar olacaktır” diye konuştu.

'ŞU AN BEDELLİ ASKERLİK YOK'



Bir televizyon programına katılan AK Parti sözcüsü Mahir Ünal ise soru üzerine “AK Parti’nin gündeminde şu an bedelli askerlik yok. O sayın başbakanın kendi görüşü” dedi.

31 YILDA 5 KEZ ÇIKARILDI 428 BİN KİŞİ FAYDALANDI



Önce AK Parti MKYK toplantısında gündeme gelen ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın “Bakışım müspet” dediği bedelli askerlik yeniden gündemde. Son 31 yılda 5 kez çıkarılan bedelli askerlikten 428 bin kişi faydalandı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992 ve 1999’da Marmara depremi sonrası bedelli askerlik çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelliden faydalandı. 1999’dan sonra 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlik için, 30 bin lira veren 70 bin 120 kişi yararlandı. 2 milyar 103 milyon 600 bin lira gelir sağlandı. Son olarak 2014 yılında bedelli askerlik uygulaması çıkarılmıştı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi bedelli askerlik hakkından faydalandı. 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.

Karar gazetesi

