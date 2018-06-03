Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu yarın toplanacak. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde kamuoyu bedelli askerliğe odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Seçim Özel programında bedelli askerliğe ilişkin yaptığı açıklama sonrasında sürecin hızlanabileceği öngörülüyor.
Bedelli askerlik meselesinde yeni gelişmeler var. Bakanlar Kurulunun Pazartesi günü yapacağı toplantıda bedelli askerlik ele alınacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ''Bakanlar Kurulu toplantısında ben oyumu Bedelli çıkmasından yana kullanacağım'' şeklinde konuştu.
Ankara'dan gelen kulislere göre bedelli askerlik bekleyen yüzbinlerce vatandaşın bu talebinin seçim öncesi yerine getirilebileceği konuşuluyor. Seçim anketleri baz alındığında bugüne kadarki en zor seçimlerden birine yaklaşan siyasi iktidarın seçim kozlarından biri de muhtemelen bedelli askerlik olacak.
Gazeteci Hadi Özışık tarafından gece yarısı atılan tweet, Pazartesi günü birçok şeyin netleşeceğini gösteriyor. ''Pazartesi bu konuda bedelli askerlik bekleyenleri haberlerim var. Pazartesi'ye kadar sizin tahminlerinizi alayım, bedelli seçim öncesinde çıkacak mı çıkmayacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'la görüştüm. Niye Pazartesi, çünkü yaptığı açıklama o güne kadar ambargolu.'' şeklinde Twitter üzerinden bir açıklamada bulunan Hadi Özışık, seçim öncesi bedelli askerlik bekleyenleri yeniden umutlandırdı.
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu
HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı
Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit
Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama
Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...
'Bedava tatil kazandınız' mesajlarına dikkat! On binlerce kişi mağdur oldu
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?
Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar
Huawei yeni akıllı saati çok konuşulacak
Okuyucu Yorumları 9 yorum