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Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 22:49 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Son ayların en çok tartışılan konusu bedelli askerlik, pazartesi günü Bakanlar Kurulunda ele alınacak. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklaması ve gazeteci Hadi Özışık'ın konuyla ilgili tweeti, pazartesi günü bedelli askerlikle ilgili somut gelişmeler yaşanacağına işaret ediyor.

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu yarın toplanacak. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde kamuoyu bedelli askerliğe odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Seçim Özel programında bedelli askerliğe ilişkin yaptığı açıklama sonrasında sürecin hızlanabileceği öngörülüyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

Bedelli askerlik meselesinde yeni gelişmeler var. Bakanlar Kurulunun Pazartesi günü yapacağı toplantıda bedelli askerlik ele alınacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ''Bakanlar Kurulu toplantısında ben oyumu Bedelli çıkmasından yana kullanacağım'' şeklinde konuştu.

bedelli askerlik

Ankara'dan gelen kulislere göre bedelli askerlik bekleyen yüzbinlerce vatandaşın bu talebinin seçim öncesi yerine getirilebileceği konuşuluyor. Seçim anketleri baz alındığında bugüne kadarki en zor seçimlerden birine yaklaşan siyasi iktidarın seçim kozlarından biri de muhtemelen bedelli askerlik olacak.

hadi ozisik bedelli

BEDELLİ ASKERLİK BEKLEYENLERİ HEYECANLANDIRAN MESAJ

Gazeteci Hadi Özışık tarafından gece yarısı atılan tweet, Pazartesi günü birçok şeyin netleşeceğini gösteriyor. ''Pazartesi bu konuda bedelli askerlik bekleyenleri haberlerim var. Pazartesi'ye kadar sizin tahminlerinizi alayım, bedelli seçim öncesinde çıkacak mı çıkmayacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'la görüştüm. Niye Pazartesi, çünkü yaptığı açıklama o güne kadar ambargolu.'' şeklinde Twitter üzerinden bir açıklamada bulunan Hadi Özışık, seçim öncesi bedelli askerlik bekleyenleri yeniden umutlandırdı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
su an 6 aylik askerim eger bedelli cikarsa Firar ederim Biz enayimiyiz burdayiz yakalanirsamda yine kacacam onlar zengin cocugu biz onun bunun cocugumuyuz kimsenin Biz Askerlik yapanlarin MORALINI MOTIVASYONUNU BOZMAYA HAKKI YOK..Eger burada Halkim icin Nobet tutuyorsam Uykusuz Kaliyorsam azcik Hakkim var soz soylemeye Halkima Eger bu bedelliyi cikarirlarsa O SIYASILERIN YUZUNE TUKURUN .OY moyda vermeyin
herkes yapacak Askerliğini...garibanların suçu ne
yaşım 36 istediğim halde elimde olmayan sebeplerden dolayı zamanında askerlik yapamadım,şimdi evli ve 1 çocuk babasıyım. işim, yanliz yasayan anbem ve ailem bensiz yapamaz. bedelli bekliyorum
çıkacak devlete para lazım...............
Yaş 25 olmalı bence Bedelli de
Çıksa da, çıkmasa da oylar zaten REİS e, ama inşallah çıkar da, herkes için hayırlısı olur. Yaş konusu da mümkün mertebe en düşük yaş yapılmalı.
Başbakan bedelli diyince Cumhur başkanı sehitlere karşı bu tamamen namussuzluk şerefsizlik vatan hayinligi olur kahbelik olur demişti. şimdi cumhur başkanı neyin peşinde anlamıyorum. Hakkariden saygılar.
Bedelli askerlik çıkarsa ben bu ülke için verdiğim bütün emeklerimi son noktasına kadar haram ederim bedelli çıkaran hükümete haram olsun hakkım. 15 ay psikolojimiz bozulana kadar dayanma gücümüzün son noktası dahi denendi askerlik diye diye 4 intahar oldu benim askerlik yaptığım tugayda şimdi bedelli diye benim her askerlik yapıp hemde bedelli parası yediğim ortada allah biliyo buna veseli olanlara hakkım haramdır! yeter artık
İnşallah ekonomiyi düzeltecek ve savunma sanayimizi güçlendirerek profesyonel düzene geçecek bi adım olur
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