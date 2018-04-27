Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik yaşı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Başbakan Yıldırım'ın bedelli askerlik açıklamasının ardından, 'Bedelli askerlik yaşı kaç olacak?' sorusu da sorulmaya başlandı. Son çıkan bedelli askerlikte 27 yaş sınırı konulmuştu. 2018'de çıkacak bedelli askerlikte yaş sınırının 1990 ve öncesi olması bekleniyor ancak 27 yaş sınırında talepler düşük kaldığı için bedelli askerlik yaşının 1993-1994 doğumlulara kadar çekilebileceği konuşuluyor.

Başbakan Yıldırım'ın bedelli askerlik konusunda "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan bedelli bu istismar edilecek bir konu gibi görünüyor. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir" açıklamasının ardından sosyal medyada en çok sorulan soru 'Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?' oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti 2011 yılında 30 bin lira olarak belirlenmişti ancak bu bedelli askerlik ücreti yüksek bulunmuştu. 2015 yılında çıkan bedelli askerlikte, daha geniş katılım için ücret 18 bin TL'ye düşürüldü ancak yine de beklenilen seviyede katılım olmadı. 2018 yılında çıkması beklenen bedelli askerlik ücretinin daha geniş kitleye hitap edebilmesi için 18 bin TL'den düşük olması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

"Bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusuna AK Parti'li Hayati Yazıcı'nın eşi ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Kurucu Üyesi Selma Yazıcı "Belki bir süre sonra" yanıtını vermişti. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolu Kurucu Üyesi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı Twitter hesabından milyonlarca gencin 'bedelli askerlik çıkacak mı?' sorularına Twitter'da yanıt verdi.

"AK PARTİ HÜKÜMETLERİ NE DEDİYSE YAPTI"

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolu Kurucu Üyesi Selma Yazıcı'nın attığı tweet sosyal medyanın gündemine oturdu. Yazıcı'nın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasından üç gün önce "Siyasetin bir adabı olmalı. Seçim kazanmak göz boyamayla olmaz. Verilen vaatlerin içi boş olmamalı. AK Parti hükümetleri şimdiye kadar ne dediyse yaptı. Üstelik bir tarafta dış güçlerin bir tarafta içteki hainlere ve terör belalarına rağmen" mesajını paylaşmıştı.

Bu mesajı üzerine Selma Yazıcı'ya sosyal medya kullanıcıları bedelli askerlik sorusu yöneltince Yazıcı, "Bedelli sözünü yazacağınızı biliyordum ama kaç kez çıkarıldı bu da sözün yerine getirildiğinin göstergesidir. Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sonra yapılabilir" mesajını yazmıştı.

