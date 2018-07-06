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Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 20:00 | Son Güncelleme

Yüz binlerce kişi 'Bedelli askerlik 2018 Temmuz ayında çıkacak mı, bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorularını merak ederken bedelli askerlik bekleyenlere bir müjdeli haber daha geldi. Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik ile ilgili "Benim düşüncem çok daha radikal, bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. Meclis açıldığında bu konu ele alınacak" dedi.

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Yüzbinlerce kişi bedelli askerlik ile ilgili yaş sınırını ve ücreti merak ederken Binali Yıldırım'dan son dakika açıklaması geldi.

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkünde başbakanlık muhabirleri ile bir araya geldi. Bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, “O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok. Benim düşüncem çok daha radikal, bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. O konuda bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar yapılacak ve bir rapor ortaya çıkacak. O rapora göre biz de hareket edeceğiz. Zaten bizim profesyonel askerliğe geçiş başladı. Terörle mücadeledeki operasyonlara silah altına alınan askerler götürülmüyor. Buradaki esas olan yığılmanın gelecek yıllara artarak devam etmemesini sağlayacak bir çalışma" dedi.

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BEDELLİ ASKERLİK 2018'DE ÇIKACAK MI?

Başbakan Yıldırım, "Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Askere alınmama işi onların kabahati değil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Meclis açıldığında bu konu ele alınacak. Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ SINIRI KAÇ OLACAK? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlikte ücret, 2011 senesinde 30 bin lira, 2014 senesinde 18 bin lira olarak açıklanmıştı. Şimdi bu iki rakamın ortasında olması bekleniyor yani 2018 bedelli askerlik tutarı olarak 20 - 25 bin lira olması ön görülüyor.

Bedelli askerlik yaş sınırı konusunda da 28 yaş olacak şeklinde değerlendirmeler var. Genel olarak bedelli askerliğe başvuru yapabilmek için 28 yaş şartı bulunuyor. Ancak çok sayıda kamu ve özel sektörde istihdam etmekte olan adaylar yaş şartının 26'e kadar indirilmesi hatta pek çok kişi yaş şartının hiçbir şekilde aranmamasını talep etmektedir. Yaş şartı hakkında kulislerde henüz bir gelişme bulunmuyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunları biliyor kaç kere aynı haber oldu 2 ekimden sonra olsa ne olacak şuan askerlik yapanları rencide ediyorsunuz kısaltın süreleri
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