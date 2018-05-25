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Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca, seçimden sonra bedelli askerliğin çıkabileceğini belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan Akarca, seçimden sonra konunun masaya yatırılacağını ve gerekli adımların atılabileceğini yazdı.

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca, bedelli askerliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akarca, önceki Cumhurbaşkanı seçiminin hemen arifesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu an yaptığına benzer görüşler ifade ettiğini, seçim sonrasında ise bedelli askerlik kararı aldığına dikkat çekti.

Başdanışman Akarca ayrıca Cumhurbaşkanın "Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken adım bu konuda varsa o zaman bu adım atılır" şeklindeki sözlerinin de bu doğrultuda anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Mehmet Akarca

Akarca açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Önceki Bedelli Askerlik sürecindeki çabalarımı hatırlatarak güncel bir değerlendirme yapmamı isteyen genç kardeşlerimin sayısı çok arttı. Yoğun talebi dikkate alarak "şahsi kanaatlerimi" sizlerle paylaşmak isterim:

Ordumuzun tamamen profesyonelleşmesi yolundaki gelişmeler son dönemde büyük ivme kazanmış ve hükümetimizin bu yöndeki kararlılığı hızla hayata geçirilmeye başlanmıştır. Elbette milletimizin beklentisi de bu istikamettedir.

Hatırlatmak isterim ki, önceki süreçte de, (Cumhurbaşkanı seçiminin hemen arifesinde) Sayın Cumhurbaşkanımız, 29 Nisan 2018'de konuya ilişkin dile getirdiği görüşlere çok benzer ifadelerde bulunmuş, nitekim seçimden hemen sonra da "Bedelli Askerlik" kararı alınmıştı.

Konuyla ilgilenen tüm arkadaşlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın satır arası sözlerinin hangi anlama geleceğini artık tamamen kavramış olduklarına eminim. O, Türkiye'nin tüm sorunlarını bilen ve 'çözüme kavuşturan' bir müstesna liderdir.

Bu doğrultuda, 29 Nisan'da bu yöndeki bir soruyu yanıtlarken ifade ettiği sözleri -aynen- tekrar dikkatinize getirmeyi isterim. "Şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" demiştir. Ancak, şunları da söylemiştir:

"Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken adım bu konuda varsa o zaman bu adım atılır"...

Kanaatimce, şimdi yapılması gereken, şu önümüzdeki seçimin 'hayırlısıyla bitmesini' ummak, dilemek, gayret sarf etmek ve 'Başkanlık Sistemine' geçiş döneminin salimen hallolmasını beklemektir.

İrade, Erdem, Cesaret ile Vakit Şahlanma Vakti #VakitTürkiyeVakti"

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik bedelli askerlik 2018 Mehmet Akarca Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
mehmetçik afrin de el bab da kuzey ırak 'ta doğu da teröristle çatışırken yusufçuk banka şubesinden teskere alırsa yazıklar olsun
@asalonuc katılıyorum yazdıklarına bir husus ekliyeceğim bundan sonra ne bedellisi kendi çocuklarına torpil yazıklar olsun artı ALLAH BELASINI VERSİN .....
fakirin çocuğu gitsin 12 ay yapsın zenginin çocuğu para verip kurtulsun Bu mudur sizin vatan sevgisi aşkınız bravo sizlere....
mehmetçik afrin de el bab da kuzey ırak 'ta doğu da teröristle çatışırken yusufçuk banka şubesinden teskere alırsa yazıklar olsun!
KAYBEDECEKLERİNİ O KADAR İÇSELLEŞTİRMİŞLER Kİ HERŞEY SEÇİMDEN SONRA GEÇEN SARAY SÖZCÜSÜ DANIŞMANI YALANLADI BUGÜN DANIŞMAN SARAY SÖZCÜSÜNÜ ŞAŞKINLIKLARI İLE NE YAPACAKLARINI KARIŞTIRDILAR.
Tamam oy verelim bekleyelim seçimden sonra müsait bir günde çıkarırsınız, şu siyaset çok pis illet
Zenginimiz Bedel Verir, Askerimiz Fakirdendir. Yıkılasıca Adaletsiz Zalım Dünya..
gelmesin baba ne gerek var pasa pasa yapsin oglan cocuklari
çıkartın bedelli askerlik askerliğinde içine ettiniz 18 ay askerlik yaptım herkes yapsın parayla vatanmı savunulur amk sonra ben asker4lik yaptım lan benim 11 yaşındaki oğlumda yapar bedelli askerliği ülkenin içine ettiniz lan resmen
CANLI PARA LAZIM BEDELLİ BAHANE
Bedelli devlete para lazım olduğunda çıkarılır hemen. aynı osmanlının alkol yasağı gibi. para var alkol yasak para yok serbest.
MECBUR ÇIKACAK PARA LAZIM
masaya yatırcaz, ne zaman? seçimden sonra. doları düşüreceğiz, ne zaman? seçimden sonra. akaryakıta gerekeni yapacağız, ne zaman? seçimden sonra. daha çok adalet sağlayacağız, ne zaman? seçimden sonra! madem bu gücünüz var şimdi niye yapmıyorsunuz? artık yapabilecekleri birşey kalmadı. Allah bu milletin yardımcısı olsun, zor günler bizleri bekliyor.
3-5 oy için bedellide gelir ,bedelsizde.
yaw he he inandık ve oyumuzu verdik biz de. doları da 1,5 yapacaksınız ama seçimden sonra....
biraz tutarlı olun bugün gündemimizde böyle birşey yok diyorsunuz ertesi gün belki çıkabilir diyorsunuz cocuk mu avutuyorsunuz. Sefer görev emri olanlar tekrar çağrılabilir diyeceksin sonra da bedelli çıkabilir yok yaa
seçimden önce şehitlerimize ayıp oluyorda seçimden sonra olmayacakmı
bunların hepsi aynı ya....ulan seçimi kazandındamı seçimden sonra masaya yatıracan.
Seçimde oy istiyosan seçimden önce çıkartacan. yüzlerce gerçekleşmemiş vaadiniz var. Ya çıkarın oy alın, yada çıkaracak YENİ hükümete oy atalım.
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