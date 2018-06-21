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Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 16:04 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik 2018 yılında çıkacak mı sorusu gündemde yerini korurken, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den sürpriz bir öneri geldi. Destici, bedelli askerlik çıkması halinde elde edilecek gelirin vatani görevini yapanlara ödenmesini de teklif etti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

'Bedelli askerlik 24 Haziran sonrası çıkacak mı'? sorusu gündemde yerini korurken bedelli askerlik ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Mustafa Destici TGRT’de yayınlanan “Gündem Özel” programının konuğu oldu. Destici, döviz kurundaki artışın seçime yönelik manipülasyondan kaynaklandığını söyleyerek, “Bir operasyon var Türkiye’ye karşı. PKK’dan sonuç alamadılar, 15 Temmuz’dan sonuç alamadılar, Gezi’den sonuç alamadılar. Şimdi ekonomik olarak Cumhur İttifakı’nı, iktidarı, hükümeti, Cumhurbaşkanı’nı yıpratıp neticede seçimin sonucunu etkilemeye çalışıyorlar. Bu ahlaki değildir, gayri ahlakidir. Çünkü doların ya da dövizin bu kadar yükselmesini gerektirecek bir ekonomik kriz olmadı ki Türkiye’de. Ekonomik göstergelerde de böyle bir değişiklik olmadı. Bu tamamen seçime yönelik bir manipülasyon ama bu da durduruldu şu anda. Seçimden sonra da rayın yerine oturacağını ve işlerin yoluna gireceğini ümit ediyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı’nın hassasiyetle üzerinde durduğu konuyu ben de önemsiyorum. O da faiz meselesi. Türkiye, faizle mücadeleyi daha da kuvvetlendirmeli ve bunu mutlaka kazanmalıdır. Yüksek faizden kurtulmalıdır, yüksek enflasyondan kurtulmalıdır. Ekonomimizin önünün açılmasının, milletimizin daha yüksek refah payına ulaşmasının da yolu buradan geçmektedir. Biz ne yapıp edip bu faiz belasını yenmeliyiz ve bundan kurtulmalıyız” diye konuştu.

'VATANİ GÖREVİNİ YAPANLARA MAAŞ ÖDENSİN'

Mustafa Destici, bedelli askerlikle ilgili soru üzerine, yüz binlerce asker kaçağı ya da bakaya olduğunu vurguladı. İlkesel olarak bedelli askerliğe karşı olduklarını tekrarlayan Destici, ancak bu yığılmanın da mutlaka çözülmesi gerektiğini ifade etti. Destici, bedelli askerlikten elde edilecek gelirin, şu an vatani görevini yapanlara maaş olarak ödenmesini teklif etti.

Mustafa Destici şöyle konuştu:

“Sadece parası olanlara yönelik değil de parası olan ve olmayan herkese bir çözüm getirilmeli. Temel askerlik mutlaka yaptırılmalı. Mesleğine göre bir yerde çalıştırılmalı. Daha önceden öğretmenler ya da doktorlar gibi farklı meslek grupları bu şekilde değerlendirerek temel eğitimden sonra askerliğini yapmış oluyorlardı. Mutlaka buna bir çözüm bulunması lazım. Bu kadar insan bekliyor. Bu kadar insan mağduriyette yaşıyor. Bunu yaparken şehitlerimizin ailelerini, şu anda gönüllü olarak severek askerliğini yapanları da incitmeyecek, ordumuzun ihtiyacını da göz önünde tutarak bir düzenleme yapılması lazım. Buradan elde edilecek gelirin de bir kısmının, ilacı çok pahalı olan belli hastalıklar var mesela SMA gibi, buralara ayrılması lazım. Böylece hem oradaki yığılmaya bir çözüm bulunurken, öbür taraftan da bir diğer hastalarımıza da şifa olması lazım. Yine oradan alınacak paranın bir kısmının şu anda gönüllü olarak askerliğini yapan kardeşlerimize de verilmeli. En azından makul bir ücret verilebilmeli. Bence böyle denge denetiminin kurulması lazım.”

BEDELLİ ASKERLİKTE SON DURUM

Geçtiğimiz günlerde hem Cumhurbaşkanı, hem de Başbakan tarafından dile getirilen bedelli askerlik konusunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alındığı öğrenilmişti.

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