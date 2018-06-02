HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Seçim öncesi son dakika bedelli askerlik açıklamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 13:58 | Son Güncelleme

Milyonlarca kişi bedelli askerlikle ilgili gelecek son dakika haberi bekliyor. Vatandaşlar internette 'bedelli askerlik seçim sonrası çıkacak mı?', 'bedelli askerlik 2018'de son durum ne?' aramaları yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz bir açıklama geldi. Erdoğan'ın konuk olduğu programda "Gerekliyse bekletmeyiz" şeklindeki açıklaması, bedelli askerlik bekleyen 3 milyona yakın genci umutlandırdı.

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Seçim öncesi son dakika bedelli askerlik açıklamaları

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonrası bedelli askerlik çıkacak mı sorusu gündemde yerini korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerliğe ilişkin canlı yayında açıklama geldi. Nazlı Çelik'in bedelli askerlik sorusunu yönelttiği Erdoğan; "Seçim sonrasında Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile oturur konuşuruz. Gerçekten böyle bir şey uygun diyorlarsa, gerekli diyorlarsa, hiç bekletmez önünü açarız." diye cevap verdi.

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI? SEÇİM ÖNCESİ BEDELLİ BEKLEYEN 3 MİLYON KİŞİ VAR

Türkiye'de 3 milyona yakın genç bedelli askerlik hakkında çıkacak yasaları bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programında 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra bedelli askerliği gündemine alacaklarını söyledi.

"ŞARTLARA GÖRE BAKILIR"

Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, bedelli askerlikle ilgili "Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır" açıklamasından sonra Erdoğan'ın dün akşam katıldığı televizyon programında "Gerekliyse bekletmeyiz" sözleri bedelli askerlik bekleyen 3 milyona yakın genci umutlandırdı.

"BAKIŞ AÇIMIZ MÜSPET"

Başbakan Yıldırım da katıldığı bir televizyon yayınında bedelli askerliğe bakış açısının olumlu olduğunu belirterek, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Bedelli askerliğe bakış açımız müspet." ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım'ın açıklamalarının ardından bedelli askerlik gündemde geniş yer bulmuştu.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI: SEÇİM BİTMİŞ OLSUN...

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca da geçtiğimiz günlerde bedelli askerliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Akarca, önceki Cumhurbaşkanı seçiminin hemen arifesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu an yaptığına benzer görüşler ifade ettiğini, seçim sonrasında ise bedelli askerlik kararı aldığına dikkat çekti.

Başdanışman Akarca ayrıca Cumhurbaşkanın "Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken adım bu konuda varsa o zaman bu adım atılır" şeklindeki sözlerinin de bu doğrultuda anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Mehmet Akarca

Akarca açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Önceki Bedelli Askerlik sürecindeki çabalarımı hatırlatarak güncel bir değerlendirme yapmamı isteyen genç kardeşlerimin sayısı çok arttı. Yoğun talebi dikkate alarak "şahsi kanaatlerimi" sizlerle paylaşmak isterim:

Ordumuzun tamamen profesyonelleşmesi yolundaki gelişmeler son dönemde büyük ivme kazanmış ve hükümetimizin bu yöndeki kararlılığı hızla hayata geçirilmeye başlanmıştır. Elbette milletimizin beklentisi de bu istikamettedir.

Hatırlatmak isterim ki, önceki süreçte de, (Cumhurbaşkanı seçiminin hemen arifesinde) Sayın Cumhurbaşkanımız, 29 Nisan 2018'de konuya ilişkin dile getirdiği görüşlere çok benzer ifadelerde bulunmuş, nitekim seçimden hemen sonra da "Bedelli Askerlik" kararı alınmıştı.

Konuyla ilgilenen tüm arkadaşlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın satır arası sözlerinin hangi anlama geleceğini artık tamamen kavramış olduklarına eminim. O, Türkiye'nin tüm sorunlarını bilen ve 'çözüme kavuşturan' bir müstesna liderdir.

Bu doğrultuda, 29 Nisan'da bu yöndeki bir soruyu yanıtlarken ifade ettiği sözleri -aynen- tekrar dikkatinize getirmeyi isterim. "Şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" demiştir. Ancak, şunları da söylemiştir:

"Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken adım bu konuda varsa o zaman bu adım atılır"...

Kanaatimce, şimdi yapılması gereken, şu önümüzdeki seçimin 'hayırlısıyla bitmesini' ummak, dilemek, gayret sarf etmek ve 'Başkanlık Sistemine' geçiş döneminin salimen hallolmasını beklemektir.

İrade, Erdem, Cesaret ile Vakit Şahlanma Vakti #VakitTürkiyeVakti"

EN SON BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKMIŞTI?

Askerlik çağına gelen ancak çeşitli sebepler dolayısıyla bu görevi ifa etmede sorun yaşayan vatandaşlar için çıkartılan bedelli askerlikten, bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi faydalandı. İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalanırken, bu tarihten yaklaşık 5 yıl sonra, 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerlik başvurularından ise 35 bin 111 kişi faydalandı.

Bu rakam 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 69 bin 073, en son 2014 yılında çıkartılan bedelli askerlik uygulamasında ise 203 bin 824 kişi bedelli askerlik uygulamasına dahil olmuştur. 2011 yılında gerçekleştirilen başvurulardan, 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1987 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Hakkari'den kahreden şehit haberi!Hakkari'den kahreden şehit haberi!
Erdoğan acılı anneyi görünce konvoyunu durdurduErdoğan acılı anneyi görünce konvoyunu durdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik bedelli askerlik son dakika bedelli askerlik 2018 bedelli askerlik çıkacak mı 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan acılı anneyi görünce konvoyunu durdurdu

Erdoğan acılı anneyi görünce konvoyunu durdurdu

Giresun'da öldürülen teröristteki sarı eldivenin sırrı çözüldü

Giresun'da öldürülen teröristteki sarı eldivenin sırrı çözüldü

Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.