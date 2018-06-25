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Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Yaş sınırı ve fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 16:22 | Son Güncelleme

Seçim sonrası bedelli askerlik beklentisi yükseldi. Fiyat henüz belirlenmedi ancak bu rakamın 20 ile 30 bin TL arasında olması muhtemel. Yeni çıkacak olan bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacağı ise merak konusu. Peki bedelli askerlik için bu miktarlarda kredi çeken bir vatandaş kaç ay vadeyle ne kadar ödeme yapacak? İşte cevabı...

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Yaş sınırı ve fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!

Binlerce vatandaşı ilgilendiren bedelli askerlik konusunda Başbakan Binali Yıldırım seçim sonrasını işaret etmişti. Konu hakkında son dakika açıklaması da Bekir Bozdağ’dan geldi.

"BEDELLİ ASKERLİK EKİM AYINDAN SONRA GÜNDEME GELİR"

Bozdağ yaptığı açıklamada, “Parlamento muhtemeldir ki 1 Ekim'e kadar ara verecek. Bedelli askerlikle ilgili konu ekimden sonra gündeme gelir.” ifadelerini kullandı.

20 İLE 30 BİN LİRA ARASINDA OLMASI BEKLENİYOR

Bedelli askerlik için belirlenen ücret henüz netleşmedi ancak daha önceki bedellilerin 30 bin ve 18 bin TL olmasından hareketle muhtemel senaryolardan biri bu rakamın 20 ile 30 bin lira arasında olması yönünde.

YAŞ SINIRI KAÇ OLACAK?

Bedelli askerlik yaş sınırı konusunda da 28 yaş olacak şeklinde değerlendirmeler var. Genel olarak bedelli askerliğe başvuru yapabilmek için 28 yaş şartı bulunuyor. Ancak çok sayıda kamu ve özel sektörde istihdam etmekte olan adaylar yaş şartının 25'e kadar indirilmesi hatta pek çok kişi yaş şartının hiçbir şekilde aranmamasını talep etmektedir. Yaş şartı hakkında kulislerde henüz bir gelişme bulunmuyor.

ÜCRET İÇİN KREDİ ÇEKİLİRSE NE KADAR GERİ ÖDENECEK?

Peki vatandaşlar bedelli askerlik için bir özel ve ya bir kamu bankasından 20 ve 30 bin TL’lik krediyi 12 ya da 24 ay vadeyle kullandıklarında ne kadar ödeyecekler? İşte cevabı:

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fakir insan için çok büyük para. mesela ben bu parayı hayatta ödeyemem. biraz insaf sahibi olsunlar . en fazla 4-7 bin arası olsun. yazık parası olmayan insanlara
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