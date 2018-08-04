Bedelli askerlik 2018 ile ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tarihi kaçıran yapamayacak!

Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı “torba kanun” dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdürlüğü, kararın ardından bedelli askerlik sürecine ilişkin bir kılavuz yayımladı. Bakanlığın sitesinin çökmesine neden olan kılavuza göre, 15 bin lira karşılığında bedelli askerlikten yararlanmak isteyen hak sahipleri 3 aylık başvuru süresi (3 Kasım 2018 dahil) içinde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ortalama 500 bin başvurunun beklendiği bedelli askerlik başvuru sürecinde, bu haktan yararlanan çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak.

1 OCAK 1994 ÖNCESİ

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre TSK, sayının yüksek olması durumunda eğitime celp dönemlerinde alınma ile farklı birliklerin görevlendirilmesi konusunda çalışma yapıyor. 1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 binden fazla başvuru beklendiği belirtiliyor.

Yasaya göre, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994’ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak. Bedelliden faydalanan vatandaşların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin lira veya Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.