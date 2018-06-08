Bedelli askerlik 2018 yaşı kaç ve ücreti ne kadar olacak? Bedelliyle ilgili sevindiren haber

Ankara'dan gelen kulis bilgisi milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. 24 Haziran 2018 seçimleri sonrası görüşülmesi beklenen bedelli askerlikle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yoğun talepler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve birçok hükümet yetkilisi bedelli için seçim sonrasını işaret etti. Peki bedelli askerlikte son durum ne? Bedelli askerlikle ilgili güncel bilgiler ve son dakika haberler mynet.com'da.
Hükümet bedelli askerlikle ilgili çalışma başlattı. Zaman zaman gündeme gelen ve son günlerde daha sık şekilde konuşulmaya başlanan bedelli askerlikle ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı. Edinilen kulis bilgilerine göre Milli Savunma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ortak bir çalışma başlattı.
Hem Cumhurbaşkanı, hem de Başbakan tarafından dile getirilen bedelli askerlik konusunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alındığı öğrenildi. Toplantıda, bedelli konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği ve bugüne kadar çıkarılan bedelli uygulamalarına yapılan başvuru sayıları, yararlananların oranı ve buradan elde edilen gelirlerin de değerlendirildiği kaydedildi.
Bedelli askerlikte 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu gelen bilgiler arasında.
Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.
Gündemde olan bedelli askerlikle ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Seçim sonrasına işaret eden Erdoğan, “Sayın Başbakan bir açıklama yaptı. Bu öncelikle asker ile çalışmamız gereken bir konu. 24 Haziran'dan sonra hemen bizim ilk işimiz budur diye girmek olmaz. Biz bu işe hassas bir şekilde bakmamız lazım. Çok ciddi bir birikim var kabul ama bir tarafta da Afrin var, Cerablus var. Bir yandan da Kandil ve Sincar'ı konuşuyoruz. Bütün bunlar ortada. Biz böyle bir dönemde hemen bedelliyi çıkarmaya çalışırsak bu yanlış olur. Halk bize ciddi bir şekilde ‘ne yapıyorsunuz?' der. Onun için seçimi atlatalım, seçimden sonra değerlendiririz” ifadelerini kullandı..
Başbakan Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için bir açıklama daha geldi. Yıldırım, "Seçimden sonra yapılacak ilk iş. Yeni hükümetin öncelikli konusu" dedi.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise "Bu şu anın konusu değil. Bunların hepsi seçimden sonra gündeme gelecek konular" ifadesini kullandı.
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