Bedelli askerlik 2018 yaşı kaç ve ücreti ne kadar olacak? Bedelliyle ilgili sevindiren haber

Ankara'dan gelen kulis bilgisi milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. 24 Haziran 2018 seçimleri sonrası görüşülmesi beklenen bedelli askerlikle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yoğun talepler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve birçok hükümet yetkilisi bedelli için seçim sonrasını işaret etti. Peki bedelli askerlikte son durum ne? Bedelli askerlikle ilgili güncel bilgiler ve son dakika haberler mynet.com'da.

BEDELLİ ASKERLİKTE SON DURUM

Hükümet bedelli askerlikle ilgili çalışma başlattı. Zaman zaman gündeme gelen ve son günlerde daha sık şekilde konuşulmaya başlanan bedelli askerlikle ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı. Edinilen kulis bilgilerine göre Milli Savunma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ortak bir çalışma başlattı.

BEDELLİ ASKERLİK BAKANLAR KURULU'NDA

Hem Cumhurbaşkanı, hem de Başbakan tarafından dile getirilen bedelli askerlik konusunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alındığı öğrenildi. Toplantıda, bedelli konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği ve bugüne kadar çıkarılan bedelli uygulamalarına yapılan başvuru sayıları, yararlananların oranı ve buradan elde edilen gelirlerin de değerlendirildiği kaydedildi.