Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Hükümet'ten flaş bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım, Van Beşyol Meydanı'ndaki mitingin ardından Kanal M televizyonundaki "Gündem Özel" programına katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:
Seçimden önce bedelliyle ilgili zaten bir çalışmaya zaman yok, yapılamaz. Ama bunun bir sorun olduğunu biliyoruz. Niye sorun? Askerlik çağına gelmiş 5 milyondan fazla gencimiz var. Bu gençler diyor ki 'Bizi askere alın. Bir an önce askerliğimizi yapalım ondan sonrada düzenimizi kuralım. Biz diyoruz ki 'Kusura bakmayın alamayız, bekleyin.' Yaş 21 oluyor, 22-23-25-30 oluyor, alamıyor çünkü ancak yılda 350 bin kişi alabiliyoruz. 5 milyondan fazla 5,5 milyona yakın. Eğer bu kadar alırsak her sene, 15 sene bu yığılmayı ortadan kaldıramayız.
Bu sorun vatandaşlarımızın sorunu değil. Onların bu işte hiçbir kabahati yok. Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza. Onun için mutlaka buna bir çözüm getireceğiz. Bunu getirirken Silahlı Kuvvetlerimizin, ordumuzun zafiyete düşmesine de izin vermiyoruz. Biz zaten 15 Temmuz'dan sonra profesyonel orduya geçtik. Şu anda silah altındaki erler operasyona katılmıyor. Operasyona gidenler profesyoneller. O bakımdan böyle bir sıkıntımız da yok.
Programda fıkra anlatması istenen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Yani çok fıkra var da şunu söylemekte yarar var. 2002 krizi aklıma geldi. O yazar kasaların atıldığı, esnafın isyan ettiği, 23 bankanın battığı kriz aklıma geliyor. Bu kriz neden oldu diye düşünmek lazım. Mesela şöyle bir fıkrayla onu anlatabiliriz. Bir Amerikalı, bir Alman, Türkiye'den de Temel bir araya gelmişler, aralarında bir mesele konuşuyorlar. Yani bir ülkenin ürettiği kaynakları, paraları o ülkenin yöneticileri nasıl dağıtıyor. Amerikalı demiş ki 'Biz Teksas ovasına gideriz, ovanın ortasında bir çizgi çizeriz, paraları da havaya atarız, çizginin sol tarafına düşeni devlet alır, sağ tarafına düşeni de millete dağıtırız. Alman da demiş ki biz Frankfurt'ta büyük bir ova var, orada çok büyük bir daire çizeriz. Ve ondan sonra paraları havaya atarız, dairenin içinde kalanları millete veririz, dışında kalanları da biz alırız. Bizim Temel'e gelmiş sıra. Temel de düşünmüş, taşınmış, 'Biz de Konya Ovası'na gideriz, paraları atarız havaya, yere düşenleri devlet alır, havada kalanları da millete veririz.' 2002'de durum buydu. Topladığımız 100 lira verginin 86 lirasını borca ve faize veriyorduk. Millete para kalmıyordu. Okul yapacaksın para yok, yol yapacaksın para yok, hastane yapacaksın para yok, memura maaş vereceksin para yok. Türkiye o günlerden bugüne geldi."
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