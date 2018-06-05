"Bedelli askerlik 24 Haziran'dan sonra değerlendirilecek"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, seçim arifesinde bedelli askerliğin gündemde olmadığını belirterek, gündemde olsa da Meclis kapalı olduğu için yapabilecek bir şey bulunmadığını, ancak bu toplumsal talebin 24 Haziran'dan sonra değerlendirileceğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Güngören'deki ilçe seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti, daha sonra ilçedeki bir fabrikada işçilerle bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'nin terörden çok şey kaybettiğini ve bu kaybın geçmişten bugüne yaklaşık 1,5 trilyon dolar olduğunu belirterek, hendek siyasetiyle özellikle bölge halkına zarar verildiğine işaret etti. Diyarbakır'da vatandaşların artık rahatlıkla ve güven içerisinde gezebildiğini, altyapıdaki tahribatın da hızla giderildiğini dile getiren Kurtulmuş, "AK Parti'nin kapsayıcı dilini Doğu kökenli kardeşlerimize bir şekilde göstermemiz gerekmektedir." ifadesini kullandı. Numan Kurtulmuş ayrıca hükümetleri döneminde bölge halkına ve Kürt meselesine önemli katkılar sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Biz aynı vatanın evlatları, aynı toprakların çocuklarıyız. Bizleri birbirimizden ayıran hiçbir rasyonel gerekçe yoktur. AK Parti iktidarları sırasında Doğu ve Güneydoğu'da halkımıza yapılan hizmetlerin yanı sıra Kürt meselesinde atılan adımların da mutlaka anlatılması lazım. Günümüzde herkes dilini özgürce kullanabiliyor, Kürtçe araştırma enstitüleri, kursları var, TRT'nin Kürtçe televizyonu var, özel bir Kürtçe televizyonu da kurulabiliyor, yerleşim yerlerinin isimleri Kürtçe, Zazaca asıllarına çevrilebiliyor. Bunların hepsinin önünü açtıktan sonraki yapılacak adımların da önünü açacağız. Ancak birilerinin dil üzerinden Kürt halkını istismar edip, aramıza kin, gözyaşı koymalarına müsaade edemeyiz. Biz coğrafyamızın birliğini savunuyoruz. Türkiye teröre harcadığı 1,5 milyar doları kalkınması için kullanmış olsaydı, bugün Diyarbakır'dan, Van'dan, Bitlis'ten, Bingöl'den hiç kimse İstanbul'a çalışmak için gelmezdi. Herkes bulunduğu yerde iş imkanlarıyla istihdam edilir ve kendi çevrelerinde rahat bir şekilde yaşayabilirlerdi. Bugün 25 bin dolar kişisel gelirimiz olurdu. Ancak şu anda bu rakam 11 bin dolar. Teröre biz bu parayı harcamamış olsaydık, 80'li yılların ortalarında ya da en geç sonunda dünya çapında otomobil markalarımız olurdu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 20 sene evvel yapmış olurduk, otobanları, hızlı trenleri 20 sene evvel yapmış olurduk. Terör sadece Türkiye'nin 1,5 milyar dolarını çalmadı, 40 bin evladımız da maalesef yok oldu. Bu çocuklar Türkiye'nin çocuklarıydı."

Türkiye'de ekonomik ve siyasi istikrar devam ederse birkaç yıl içerisinde çok yüksek teknolojilerle daha güçlü olunacağını kaydeden Kurtulmuş, böylece istihdamdaki eksiklerin tamamlanarak bütün vatandaşların iş bularak çalıştığı bir ülke konumuna ulaşacaklarını dile getirdi. Kurtulmuş, modernleşmeyi batılılaşma olarak algılayanların bu milletin inançlarını, köklerini modernleşmeye, ilerlemeye zararlı gördükleri için onunla mücadeleyi kendi siyasetlerinin merkezine koyduklarına dikkati çekerek, bu mücadelede daima milletin kazandığını belirtti. Bugün gelinen noktada Cumhurbaşkanı adaylarının kapalı kapılar ardında, belli grupların, locaların, eli silahlı grupların belirleyeceği adaylar olmaktan çıktığını anlatan Kurtulmuş, bunun gerçekleşmesini sağlayan unsurun yine milletin iradesi ve AK Parti olduğuna dikkati çekti. Güçlü lider, güçlü Meclis, güçlü Türkiye vurgusunu ısrarla yaptıklarını belirten Kurtulmuş, Meclis'te çoğunluğu olmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ayağının aksak olacağını aktardı.