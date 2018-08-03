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Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik 2018 başvurularıyla ilgili son dakika haber geldi. Bedelli askerlik başvuru kılavuzu 'asal.msb.gov.tr' adresinde yayınlandı. Bedelli askerlik ücret ve yaş konusunun belli olmasının ardından bedelli askerlik 2018 başvuru tarihi ve koşulları da açıklandı. İşte adım adım bedelli askerlik başvurusu...

Bedelli askerlik 2018 başvuru tarihi ve koşullarıyla ilgili son dakika haber... Bedelli düzenlemesinin de yer aldığı
"Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Az önce Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvuru kılavuzunu yayımladı. Bedelli askerlik kılavuzuna /asal.msb.gov.tr/ üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar 2 bin avroya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı. Kanuna göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.

Durumlarını ispat eden belgelerle 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Kanun, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor.

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Yasayla, askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirleniyor.

Kanuna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

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Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

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