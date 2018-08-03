Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı!

Bedelli askerlik 2018 başvuru tarihi ve koşullarıyla ilgili son dakika haber... Bedelli düzenlemesinin de yer aldığı

"Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Az önce Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvuru kılavuzunu yayımladı. Bedelli askerlik kılavuzuna /asal.msb.gov.tr/ üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar 2 bin avroya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı. Kanuna göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.

Durumlarını ispat eden belgelerle 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Kanun, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor.