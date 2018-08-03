Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım e-devlet ile bedellik askerlik başvuru kılavuzu

Bedelli askerliğe başvuracakların beklediği an geldi. Resmi Gazete'de yayımlanması ile süreç resmen başlamış oldu. Milli Savunma Bakanlığı da başvuru yapacaklar için asal.msb.gov.tr adresinde bir bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayımlayarak adım adım süreci aktardı. Kılavuzda bedelli askerliğe başvurudan 21 günlük askerlik sürecinin bitimine kadar olan süreç aktarılıyor.
Başvuru hakkına sahip vatandaşlar 3 aylık başvuru süreci içinde başvurularını askerlik şubeleri, E-devlet veya Konsolosluklar aracılığı ile yapacaklar ve başvuru belgesi alacaklar.
E-devlet'te bedelli askerlik başvurusu için tıklayınız
Banka dekontu askerlik şubesine götürülecek.
Banka dekontunun tesliminden sonra kişi Askere Alma Genel Müdürlüğünde yapılacak celp planlaması sonucu yapılacak celp duyurusunu bekleyecek.
Celp duyurusuna göre kişi yoklama askerlik şubesi veya e-devlet ile yoklama yaptıracak.
Celp bildirisinde belirtilen tarihte kişi birliğine sevk olacak.
21 gün Temel eğitim ile askerlik hizmeti yerine getirilecek.
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