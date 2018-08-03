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Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım e-devlet ile bedellik askerlik başvuru kılavuzu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 12:02 | Son Güncelleme

Bedeli askerlik başvuru kılavuzu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bedelli askerlik ile ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerliğe başvuracak kişiler için bir kılavuz paylaştı. Peki bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? İşte adım adım başvuru ve 21 günlük askerlik hizmeti süreci...

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım e-devlet ile bedellik askerlik başvuru kılavuzu

Bedelli askerliğe başvuracakların beklediği an geldi. Resmi Gazete'de yayımlanması ile süreç resmen başlamış oldu. Milli Savunma Bakanlığı da başvuru yapacaklar için asal.msb.gov.tr adresinde bir bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayımlayarak adım adım süreci aktardı. Kılavuzda bedelli askerliğe başvurudan 21 günlük askerlik sürecinin bitimine kadar olan süreç aktarılıyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

  • Başvuru hakkına sahip vatandaşlar 3 aylık başvuru süreci içinde başvurularını askerlik şubeleri, E-devlet veya Konsolosluklar aracılığı ile yapacaklar ve başvuru belgesi alacaklar.

  • Başvuru belgesi alınacak ve bankaya para yatırılacak. Kişiler E-devlet'te Milli Savunma Bakanlığı başlığı altındaki "Asal Bedelli Askerlik" bölümünden başvuru belgesini alabilirler. İligli sayfaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

E-devlet'te bedelli askerlik başvurusu için tıklayınız

e-devlet-bedelli-askerlik-basvuru

  • Banka dekontu askerlik şubesine götürülecek.

  • Banka dekontunun tesliminden sonra kişi Askere Alma Genel Müdürlüğünde yapılacak celp planlaması sonucu yapılacak celp duyurusunu bekleyecek.

  • Celp duyurusuna göre kişi yoklama askerlik şubesi veya e-devlet ile yoklama yaptıracak.

  • Celp bildirisinde belirtilen tarihte kişi birliğine sevk olacak.

  • 21 gün Temel eğitim ile askerlik hizmeti yerine getirilecek.

  • 21 gün sonunda kesin terhis işlemi gerçekleştirilecek.
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