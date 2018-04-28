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Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 22:52 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, canlı yayında yaptığı açıklamada, bedelli askerlik bekleyenlere kötü haberi verdi. Ünal, Başbakan Yıldırım'ın bedelli askerlik çıkabileceği yönündeki açıklamasının kişisel görüşü olduğunu belirterek "AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik yok" dedi.

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV'de katıldığı canlı yayında soruları cevapladı. Ünal, "bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusuna, bedelli bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak bir cevap verdi.

"BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMİMİZDE YOK"

Başbakan Yıldırım'ın "Bedelli askerliğe müspet bakıyorum" açıklamasını onun şahsi görüşü olarak yorumlayan Ünal "AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik yok" dedi.

Ünal konu ile ilgili olarak, "Şimdi dün Başbakanımıza bu konuda kişisel görüşünü sordu arkadaşlar yayında. Başbakanımız da 'Benim bu konudaki düşüncem müsbet' dedi. Yani Başbakanımız, Grup Başkanımız, Genel Başkan Vekilimiz; yani bizim gündemimizde bir düzenleme var, bizim gündemimizde bir çalışma var gibi bir ifade kullanmadı. Yani 'Ben kişisel olarak' dedi. 'Benim düşüncem müsbet bakıyorum' dedi. Bizim peki gündemimizde böyle bir şey var mı? Şu anda bizim gündemimizde bedelli askerlik ile ilgili bir düzenleme yok. AK Parti'nin gündeminde bedelli ile ilgili bir düzenleme yok. Seçimden sonra artık biliyorsunuz yeni hükümet sistemi, yeni dönem; şimdi bize diyorlar ki, 'Sizin seçim vaadiniz ne?' Ben de diyorum ki, bizim en büyük seçim vaadimiz onlarca yıldan beri, Bülent Ecevit'in bu düzen değişmeli dediği o soğuk savaş yıllarına göre dizayn edilmiş idari sistem, hükümet sistemi değişiyor. Ve hükümet sistemi ile birlikte biz her alanı yeniden dizayn ediyoruz. Yeniden düzenliyoruz. Dolayısıyla yeni dönemde ne olur? Ona yeni dönemde bakıcaz." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN CANLI YAYINDA BEDELLİ ASKERLİĞİN GELECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Başbakan Yıldırım bedelli askerlik sorusunu 'Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan bedelli bu istismar edilecek bir konu gibi görünüyor.

Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir'' şeklinde cevapladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEDELLİ ASKERLİK KONUSUNDA OLUMSUZ KONUŞMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı 2 saat sürmüş, toplantıda bedelli askerlik de gündeme gelmişti. Erdoğan, bedelli askerlik beklentilerine net cevap vererek bedelli bekleyenlere için "seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam" demişti.

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