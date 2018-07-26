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Bedelli askerlik eğitiminin Sivas'ta yapılmasını istediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:22 | Son Güncelleme

 SİVAS Şehir Kültürünü Yayma Yaşatma Derneği, bedelli askerlikte 21 günlük zorunlu hizmetin Sivas'ta yapılmasını talep etti.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Şehir Kültürünü Yayma Yaşatma Derneği, bedelli askerlikte 21 günlük zorunlu hizmetin Sivas'ta yapılmasını talep etti.

Şehir Kültürünü Yayma Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu, dernek binasında basın toplantısı düzenledi. Türkmenoğlu, bedelli askerlik için verilecek 21 günlük eğitimin Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Şükrü Kanatlı Kışlası'nda yapılmasını talep etti. Sivas'ın Osmanlı, Selçuklu ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Türkmenoğlu, kentin milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da 108 gün ağırlayarak tam bağımsızlığa kavuşmasında Cumhuriyetin temellerinin atıldığı önemli bir il olduğunu söyledi.

Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Sivas, Anadolu'daki tarihi İpek Yolu güzergahının kesiştiği bir yerde konumlanmış olmasından dolayı tarihi zenginlikleri ile de adeta buraya gelen misafirleri her daim büyülemiştir. İşte bizlerde dernek olarak şehrimizin daha iyi bir şekilde öne çıkması anlamında saygıdeğer büyüklerimizden önümüzdeki aylarda hayata geçecek olan bedelli askerlik için 21 günlük eğitim alacak olan erlerin belli bir bölümünün burada eğitim almasını talep ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından ilimize gelecek asker adaylarını ve ailelerini, Sivaslılar olarak kucaklamaya ve misafir etmeye hazırız. İlimize Türkiye'nin birçok yerinden bedelli askerlik için gelecekler ve bu gelen kişiler bizler için birer kültür elçisi olacaklardır. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Anadolu'nun gözbebeği olan Sivas'tan devlet büyüklerimize çağrımızı yapıyoruz. Bedelli askerlik için 21 günlük eğitim alacak erlerin hiç olmasa belli bir bölümünün Sivas'ta eğitim almaları, şehrimiz ve buraya gelecekler açısından faydalı olacaktır."

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