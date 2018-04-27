HABER

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 22:03 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, "Bedelli askerlik gelecek mi?" sorusuna canlı yayında cevap verdi. Türkiye'nin artık profesyonel askerliğe geçildiğini, bu nedenle de bedelli askerliğe olumlu baktığını belirten Yıldırım, bedelli askerlik geleceğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, ortak yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bedelli askerlik konusuna ilişkin sorulan soruya yanıt veren Yıldırım, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu." dedi

"BEDELLİ ASKERLİĞE BAKIŞIMIZ MÜSPET"

Başbakan Yıldırım bedelli askerlik sorusunu 'Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan bedelli bu istismar edilecek bir konu gibi görünüyor. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir'' şeklinde cevapladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEDELLİ ASKERLİK KONUSUNDA OLUMSUZ KONUŞMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı 2 saat sürmüş, toplantıda bedelli askerlik de gündeme gelmişti. Erdoğan, bedelli askerlik beklentilerine net cevap vererek bedelli bekleyenlere için "seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam" demişti.

Yıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! PatladıYıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı
Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumuBaşbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu
Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesiBedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik binali yıldırım bedelli askerlik geliyor mu bedelli askerlik 2018 bedelli askerlik gelecek mi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması

Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Abdullah Gül aday olacak mı? Reuters son dakika geçti!

Abdullah Gül aday olacak mı? Reuters son dakika geçti!

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

Bolu’da karbondioksit gazı rezervi bulundu

Bolu’da karbondioksit gazı rezervi bulundu

Okuyucu Yorumları 52 yorum
Hani yoktu bedelli şehitlern kemikleri sızlayacak!!!!!!!!!
yazıklar olsun fakirin çocuğu ne yapsın...
hafi inşallah ya
Valla milleti çıldırtacak bunlar ya bu nasıl bi karar bedelli askerlik şehitlermize yapılan en büyük hakarettir bu millet bunları yazacak bi yere size oy moy yok
deprem ve kriz vurdu diye bedelli çıkarıldı diye eceviti vatan haini ilan etmişlerdi 17 yıllık sözde büyüyen Türkiyede bu kaçıncı bedelli ? ha bir de ecevite yazar kasa fırlatmışlardı harbi o yazar kasa atan abimiz şu an ne yapıyor?
bunun nesi müjde bedelli askerlik nedir ya parası olan yaşasın olmayanin canı çıksın ne âlâ memleket yazık yaaa ????
24 Haziranda cevabını alacaksınız.
Şehitle ölmez vatan bölünmez garip mehmedimde dağlarda vatan mücadelesi versin yazıklar olsun size hersey boş demekki!!!!!!!!!
Devletin kasasına para lazım, piyasaya para lazım
abi haklı başbakanımız bu devletin paraya da ihtiyacı var
CENNETTEN TAPUDA VERECEN Mİ :)
profesyonellik hikaye.. para şahane. . alavere dalavere. . fakir nöbete. .
sonunda geldi kaç yaşa vurucak acaba
Eyt takilanlar nerdesiniz? bedelli çıktı maillerle yüklenin hakkımızı istiyoruz.
yemin ediyorum akp ye oy yok biz boşuna şehit vermiyoruz bu vatan için veriyoruz yazıklar olsun!!!!!!!!!!!!
secim geliyo baktilar olacak gb degil herseyi vermeye clsyolar son pismanik fayda vermez bilali bey
GELSİN
Birşey gündeme geldiğinde hükümet katiyen olmaz diyorsa bilin ki o iş olacak!
Zengin çocuklarına müjde. diğer sanssiz çocuklar fakir babaları yüzünden 12 ay nöbet tutacak. niye? senin baban fakir sen aslansın sen kaplansin haydi cepheye. zengin çocuğuna BMW de kızlarla oynasmaya.
Profesyonel askerlikmiş! Peehhhh... para bitti, satacak bir şey de kalmadı. Çıkacağı kesindi. Seçim üstü olduğu için vergi de yükseltemediler. Daldılar bedelliye!
başbakanın bedelli açıklamasından sonra söyleyeceğim şey şudur ki bedelli kaç paraysa verelim de şehitlerimizi ailelerine geri versin. eminim şehitlerimizin ruhları sızlıyodur bu açıklamadan sonra. gerçekten yazıklar olsun. eskiden askerlik yan gelip yatma yeri değil derlerdi şimdi paran varsa ölmezsin derler artık.
Kasada para yoğ. Ama Avrupa bizi gıskanır
Para bittti.. tey tey tey para bitti.
CENNETTEN TAPUDA VERECEN Mİ :) DURUM BU SEFER ÇOK VAHİM GALİBA ?
Seçim rüşveti,parası olan yan gelip yatsın,fakir fukara toprağa gömülsun,ne güzel memleket be.
seçim yatırımı
obaaa hayırlı işler bankamatik sırasında şafak saymaya devam...
neden bu gün bu karar alındı, bence insanların aklıyla oynamayın artık
yerim sizin bakış açınızı.
yerim sizin bakış açınızı
Paran varsa canın sağolsun Paran yok ise vatan sağolsun.
İste simdi oyum akpartiye
Ekonomi zorda, para bitti, satacak yer de kalmadı. Olanıda yandaşa peşkeş çektiler. Bedelli gelmesinde napsınlar Para lazım...
para lazım para,ülkeyi kırize soktunuz,bizide keriz yerine koydunuz
profesyonel askerlik mi parasi olanlarin yan gelip yatmasi garibanin esseklik yapmasi mi! yeter bu halki yediginiz yeter insanlari aptal yerine koymayin artik
tez zamanda inşallah
geç bile kalındı , bu kadar asker fazla , adamlar izmarit toplayıp yemek yiyip devlete yük oluyor , prof ordu güçlenmeli , bazi kişilerin egosu tavan olsun diye ben gittim sende git diye düşünen ülkesini değil egosunu düşünen kişilerdir.
profesyonellik hikaye.. para sahane..alavere dalavere.. fakir çocuğu nöbete. . o kadar nöbet yerini de profesyonel asker bekleyecek değil. yine fakirin çocuğu gidip bekleyecek o soğuk gecelerde üs bölgelerinde vs. kelime yapmayın. bedelli askerlik adaletsizliktir. Vatan görevinin bedeli olamaz.
Para lazım.
Yine paraları suyunu çekti galiba, eeeeeee erken seçime para lazım
Diğer Haberler
Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!

Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

İstanbul boşaldı! Cuma akşamı şaşırtan görüntü

İstanbul boşaldı! Cuma akşamı şaşırtan görüntü

Elazığ’da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

Elazığ’da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

Aziz Sancar'dan dikkat çeken sözler: Türkleri kimse insandan saymıyor

Aziz Sancar'dan dikkat çeken sözler: Türkleri kimse insandan saymıyor

Fikret Bila istifa mı etti? Medya dünyasını sarsan iddia

Fikret Bila istifa mı etti? Medya dünyasını sarsan iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.