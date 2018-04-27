Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, ortak yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bedelli askerlik konusuna ilişkin sorulan soruya yanıt veren Yıldırım, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu." dedi

"BEDELLİ ASKERLİĞE BAKIŞIMIZ MÜSPET"

Başbakan Yıldırım bedelli askerlik sorusunu 'Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan bedelli bu istismar edilecek bir konu gibi görünüyor. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir'' şeklinde cevapladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEDELLİ ASKERLİK KONUSUNDA OLUMSUZ KONUŞMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı 2 saat sürmüş, toplantıda bedelli askerlik de gündeme gelmişti. Erdoğan, bedelli askerlik beklentilerine net cevap vererek bedelli bekleyenlere için "seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam" demişti.

