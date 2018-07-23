HABER

Bedelli askerlik görüşmelerinde yeni gelişme! 1994'lüler de bedelli askerlikten yararlansın önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:27 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik komisyon görüşmeleri başladı. Yüz binlerce vatandaş '1994'lüler de bedelli askerlikten yararlanacak mı? 28 gün şartı kaldırılacak mı?' sorularına yanıt ararken, AK Parti'li komisyon başkanı 1994-1995 doğumlulardan talep olduğunu söyledi. AK Parti'li Grup Başkanvekili Mehmet Muş bu öneriye karşı çıktı.

Bedelli askerlik görüşmelerinde yeni gelişme! 1994'lüler de bedelli askerlikten yararlansın önerisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeleri içeren “torba teklif”i görüşmek üzere toplandı.

Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak'ın haberine göre; AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda, teklif sahibi olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş hazır bulundu. Torba teklif ile uluslararası sektör dinamiklerine uyum sağlanması ve yasa dışı alanlarda oynanan bahislerin yasal zemine çekilmesi de amaçlanıyor.

CHP ‘TORBA TEKLİF’ OLMASINI ELEŞTİRDİ

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin görüşmelerine geçilmeden önce usul hakkında söz alarak, ‘torba teklif’ uygulamasını eleştirdi.

MHP: 21 GÜNE NE GEREK VAR, BEDEL ÖDENSİN BİTSİN

Meclis'te görüşülen bedelli askerlik düzenlemesinde 21 güne MHP'den itiraz geldi. Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Bahçeli'nin 28 gün eleştirisini hatırlatarak, “Ak Parti Grup Başkanvekili 21 güne inecek dedi. Bedelli olacaksa eğitime ne gerek var. Dövizle yararlanacaklar uzaktan eğitim alacak, kışlaya girmeyecek. Burada çelişki var. Madem bedelli yapılacak, kafa karıştırmaya gerek yok. Bedelli ise bedelini versin, yapsın” dedi.

AK Parti: 1994-1995'LİLER OLMAZ

Bedelli teklifinin sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 31 Aralık 1993'ten daha küçükler için bedelli önerisine karşı çıktı. Komisyon Başkanı Süreyya Bilgiç “1994'lüler talepler var…” deyince Muş, “94 sisteme dahil olursa, 1995'liler de ister. TSK'nın bir planlaması var. Biz 93'ü baz aldık. Bedelliden toplam 1 milyon 324 bin kişi yararlanabilecek. 1994'lü 307 bin, 1995'li 352 bin kişi var” bilgisini verdi.

CHP: KİMSE ASKERE GİTMEK İSTEMİYOR

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bedelliye destek verdiklerini ancak ‘askerliğin ayaklar altına alındığını' söyledi. Kimsenin askere gitmek istemediğini belirten Kuşoğlu “Askerlik kurumu yıpratılıyor. Millet olarak askerliğimizle övünürdük. Zaafiyet durumuna getirildi. 21 günde temel eğitim verilecek mi?” diye sordu.

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
İşadamı Ayhan Bozkurt vefat ettiİşadamı Ayhan Bozkurt vefat etti
Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli olduSon dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkacak mı 1994 bedelli askerlik TBMM mehmet muş ak parti

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Sağlıkcılara Din görevlilerine ve yöneticilere 3600 ek gösterge yalan oldu basın neden bu konuya sessiz kalıyor Sayın Başkan'ımız seçim öncesi boyle bir söz vermişti.
Emeklilikte yaşa takılanlar var. Staj mağdurları var. Bunların sorunları ve çözül yolarını görüşen ele alan komisyon yok.
Herkezin isteğini ortada bız 94 luler olarak bedelli istiyoruz oylarımızı bedelli için aldığınız cumhurbaşkanı sizden rica ederim bızıde anlayın bedelli istiyoruz
Herkezin ne istediği ortada bizi kandırıp oylarımızı aldo
31 ARALIK 1993 İLE 1 OCAK 1994 DOĞUMLULAR ARASINDA HİÇBİR FARK YOK! HEPSİ 25 YAŞINDAN GÜN ALMIŞ!!!!HESABINIZ YOK GALİBA?O ZAMAN NASIL YASA ÇIKARTIYORSUNUZ ACABA?
CHP açıklaması bedelliyi destekliyoruz ama 21 güne karşıyız tam olarak ne istediğini bilmiyorlar kendileriyle çelişip duruyorlar. muhalefet olmaktan öteye gidemez bunlar
CHP ve MHP nin seçim beyannamesinde var. Emeklikte yaşa takılan ve staj mağdurları için gerekli düzenlemelerin yapılacağını beyan ederek oy aldılar.
Diğer Haberler
Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!

Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

İzmir Alaçatı'da otomobile uçak çarptı

İzmir Alaçatı'da otomobile uçak çarptı

Adalara sokulmayan onlarca at İstanbul'da kaderine terk edildi

Adalara sokulmayan onlarca at İstanbul'da kaderine terk edildi

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Mustafa Tuna Melih Gökçek'in davetine gelmedi

Mustafa Tuna Melih Gökçek'in davetine gelmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.