Bedelli askerlik görüşmelerinde yeni gelişme! 1994'lüler de bedelli askerlikten yararlansın önerisi

MHP: 21 GÜNE NE GEREK VAR, BEDEL ÖDENSİN BİTSİN Meclis'te görüşülen bedelli askerlik düzenlemesinde 21 güne MHP'den itiraz geldi. Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Bahçeli'nin 28 gün eleştirisini hatırlatarak, “Ak Parti Grup Başkanvekili 21 güne inecek dedi. Bedelli olacaksa eğitime ne gerek var. Dövizle yararlanacaklar uzaktan eğitim alacak, kışlaya girmeyecek. Burada çelişki var. Madem bedelli yapılacak, kafa karıştırmaya gerek yok. Bedelli ise bedelini versin, yapsın” dedi.

Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak'ın haberine göre; AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda, teklif sahibi olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş hazır bulundu. Torba teklif ile uluslararası sektör dinamiklerine uyum sağlanması ve yasa dışı alanlarda oynanan bahislerin yasal zemine çekilmesi de amaçlanıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeleri içeren “torba teklif”i görüşmek üzere toplandı.

AK Parti: 1994-1995'LİLER OLMAZ



Bedelli teklifinin sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 31 Aralık 1993'ten daha küçükler için bedelli önerisine karşı çıktı. Komisyon Başkanı Süreyya Bilgiç “1994'lüler talepler var…” deyince Muş, “94 sisteme dahil olursa, 1995'liler de ister. TSK'nın bir planlaması var. Biz 93'ü baz aldık. Bedelliden toplam 1 milyon 324 bin kişi yararlanabilecek. 1994'lü 307 bin, 1995'li 352 bin kişi var” bilgisini verdi.

CHP: KİMSE ASKERE GİTMEK İSTEMİYOR



CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bedelliye destek verdiklerini ancak ‘askerliğin ayaklar altına alındığını' söyledi. Kimsenin askere gitmek istemediğini belirten Kuşoğlu “Askerlik kurumu yıpratılıyor. Millet olarak askerliğimizle övünürdük. Zaafiyet durumuna getirildi. 21 günde temel eğitim verilecek mi?” diye sordu.



