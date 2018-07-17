Bedelli askerlik için araba ilanları patladı! Arabasını satamayan ilana 'bedelli için' yazdı!

Bedelli askerlikle ilgili haberler art arda geliyor. 25 gün olarak öngörülen askerlik eğitim süresi 28 güne çıkarken ücretin ise 15 bin TL olacağı konuşuluyor.
Bedelli askerlik haberlerinin ardından Türkiye'nin önde gelen ikinci el satış sitelerinde de satılık araba ilanlarının bir anda arttığı görülüyor.
Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar, 15 bin TL olacağı konuşulan 'bedel' için 'bedelli askerlikten dolayı satılık' başlığıyla araçlarını satışa çıkarmaya başladı.
Bazı fırsatçılar ise durumu avantaja çevirmek adına bedelli açıklamasından günler önce yayınladıkları ilanlarında 'bedelli için' ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmadı.
İşte o ilanlardan bazıları:
Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!
Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyor
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Fareler İrlanda'yı işgal etti! Durdurulamıyor!
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
Tatil cennetinde tsunami şoku!
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum