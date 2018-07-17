HABER

Bedelli askerlik için araba ilanları patladı! Arabasını satamayan ilana 'bedelli için' yazdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 20:20 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik ile ilgili haberlerinin peş peşe gelmesinin ardından fırsatçılar araba satış ilanlarında 'bedelli için' ifadelerini kullanmaya başladı. Bazı ilan tarihlerinin ise bedelli açıklamasının günler öncesini kapsaması dikkatlerden kaçmadı.

Bedelli askerlik için araba ilanları patladı! Arabasını satamayan ilana 'bedelli için' yazdı!

Bedelli askerlikle ilgili haberler art arda geliyor. 25 gün olarak öngörülen askerlik eğitim süresi 28 güne çıkarken ücretin ise 15 bin TL olacağı konuşuluyor.

Bedelli askerlik haberlerinin ardından Türkiye'nin önde gelen ikinci el satış sitelerinde de satılık araba ilanlarının bir anda arttığı görülüyor.

"BEDELLİ ASKERLİKTEN DOLAYI SATILIK"

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar, 15 bin TL olacağı konuşulan 'bedel' için 'bedelli askerlikten dolayı satılık' başlığıyla araçlarını satışa çıkarmaya başladı.

Bazı fırsatçılar ise durumu avantaja çevirmek adına bedelli açıklamasından günler önce yayınladıkları ilanlarında 'bedelli için' ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o ilanlardan bazıları:

5b4e1c315379ff27e4da70b8

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Kedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntıKedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntı
Aref'in el konulan kaplanı Antalya'da hayvanat bahçesinde (3)Aref'in el konulan kaplanı Antalya'da hayvanat bahçesinde (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araba ilanları bedelli askerlik araba satış ilanı Sahibinden Araç Sahibinden satılık

En Çok Okunan Haberler

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Laiklik elden gidiyor sözüyle ünlenen Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu

Laiklik elden gidiyor sözüyle ünlenen Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Kedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntı

Kedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntı

Bedelli askerlik 2018 hiçbirine benzemiyor! Bugüne kadarki "en avantajlı" bedelli bu

Bedelli askerlik 2018 hiçbirine benzemiyor! Bugüne kadarki "en avantajlı" bedelli bu

Bedelli askerliğin şartlarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonu susmak bilmedi

Bedelli askerliğin şartlarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonu susmak bilmedi

Meteoroloji uyarmıştı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'da da başladı!

Meteoroloji uyarmıştı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'da da başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.