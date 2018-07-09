Bedelli askerlik için son dakika açıklaması! Mustafa Şentop: Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilir

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Şentop, bedelli askerlik konusunda, "Bedelli askerlik ile ilgili kanunla yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir" dedi.

Habertürk TV'de soruları yanıtlayan Şentop, bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE DÜZENLENEBİLİR"

Şentop, "Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanun arasındaki ilişkileri belirledik. Bedelli askerlik ile ilgili kanunla yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Bazı düzenlemeler yapılabilir" dedi.

