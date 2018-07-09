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Bedelli askerlik için son dakika açıklaması! Mustafa Şentop: Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 16:03 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Şentop, TBMM'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı yemin töreni öncesi Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Şentop, bedelli askerlik ile ilgili, "Bedelli askerlik ile ilgili kanunla yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik için son dakika açıklaması! Mustafa Şentop: Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilir

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Şentop, bedelli askerlik konusunda, "Bedelli askerlik ile ilgili kanunla yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir" dedi.

Habertürk TV'de soruları yanıtlayan Şentop, bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE DÜZENLENEBİLİR"

Şentop, "Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanun arasındaki ilişkileri belirledik. Bedelli askerlik ile ilgili kanunla yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Bazı düzenlemeler yapılabilir" dedi.

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bedelli askerlik KHK Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilir Mustafa Şentop

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yapın bedelli de kurtulalım, 5,5 milyon genç sizi bekliyor...
yas25 bedel15
gelsin artık ya bıktık bıktık
inşallah
yani?
hadi bakalım inşaAllah
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