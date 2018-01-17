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Bedelli askerlik ile ilgili beklenen açıklama! Binlerce dilekçe geldi!

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 12:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

TBMM Dilekçe Komisyonu'na, bedelli askerlik için binlerce başvuru yapıldı. Bedelli Askerlik Platform Başkanı Ferhat Doğan, birçok imzacısının bulunduğu dilekçesinde, bedelli askerlik konusunun Meclis'te gündeme alınarak, kısa zamanda çözüme kavuşturmasını istediklerini ifade etti.

Bedelli askerlik ile ilgili beklenen açıklama! Binlerce dilekçe geldi!

TBMM Dilekçe Komisyonuna, bedelli askerlik için yasal düzenleme yapılması amacıyla binlerce başvuru yapıldı.

Dilekçelerde, bedelli askerliğin bir milyon genci ilgilendirdiği belirtilerek, bedelli askerlik için yasa çıkarılması talep edildi.

AA'nın aktardığına göre, Bedelli Askerlik Platform Başkanı Ferhat Doğan, birçok imzacısının bulunduğu dilekçesinde, bedelli askerlik konusunun Meclis'te gündeme alınarak, kısa zamanda çözüme kavuşturmasını istediklerini ifade etti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEĞİ

Özellikle evlenmiş, çocukları olan, kritik makamlarda görev yapan, bazı hastalıklara sahip çocukların ailelerinin bedelli askerlik beklediğini öne süren Doğan, bu konuda milletvekillerinden, Milli Savunma Bakanı'ndan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediklerini belirtti.

Tuğrul Özkaragöz adlı vatandaş dilekçesinde, 30 yaşında olduğunu belirterek, bu yaşına kadar zorunlu sebeplerden dolayı askerlik vazifesini yerine getiremediğini, şu an da kendi işini kurduğunu ve 3 senedir işlettiğini bildirdi. Özkaragöz, "İşimi bırakabileceğim bir yakınım yok. İşletmemi kapatıp 12 ay askere gitmem gerekir. Bu durum da takdir edersiniz ki askerlik görevimi ifa edip döndükten sonra hayatımı idame ettireceğim bir işim olmayacak." görüşlerine yer verdi.

Uğur Baloğlu, üniversitede tez döneminde olmasına rağmen ikinci yüksek lisansını yaptığı için tecilinin bitmek üzere olduğunu belirtti. Baloğlu, "29 yaşında ve yüksek lisans öğrencisi olmama rağmen hiçbir şekilde ek süre alamıyorum. Gerek akademik kariyerim, gerekse de maddi, manevi hayat düzenim bozulmak üzere. Lütfen ben ve benim gibi yüz binlerce Türk evladının bu mağduriyeti giderilsin. Hala öğrenci olan ve henüz benim gibi yaş sınırında olmayan vatandaşlar için 'celp erteleme' ya da 'bedelli askerlik' yasasının çıkması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılmasını saygılarımla arz ederim." talebinde bulundu.

Bünyamin Çemberlitaş ise dilekçesinde "Cumhurbaşkanım, Başbakanım ve Milletvekillerim, sizlerden artık bedelli askerliğin getirilmesini talep ediyoruz. Görüldüğü üzere bu konu sadece askerlik yapacak kişileri değil ailelerini de etkileyen önemli bir husustur. Özellikle de geçim sıkıntısı çeken ailelerde eve para getirebilen tek kişinin askere gidip geri döndüğü zaman işsiz kalma durumu vardır. İşe girebilmek ve eve para getirebilmek için harcanan onca emek, çaba boşa gitmesin." görüşünü öne sürdü.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na ulaştırılan bu ve benzeri dilekçeler, birçok kişi tarafından imzalanıyor.

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
zengin çocukları askere gitmek istemiyor cümlesinide koysanız ıyi olurdu
18 ay yaptık biz bizimde işimiz gücümüz vardı yallah askere iş kurmuşmuş iş kurana kadar askerliğini yapaydın
Bedeli çıkarın sabrımız kalmadı
Dilekçe varmış ta, vatandaş istiyormuş ta, Para lazım desenize şuna, Ne gelirse Kâr görüyorsunuz.
seçimi bekleyin :P
Yok yana yattı çamura battı bahane bitmez. Şimdi bedelliyi gören gençler de askerliklerini erteleyecek onlar da bedelli bekleyecek bu iş sonsuz döngüye girecek parası olan hiçbir türlü askere gitmeyecek. Ama lafa gelince mermiye kafa atmayı biliyorlar.
Ülkemizde o kadar çok şehit verilirken bedelli askerlik çıkarmak vatan hainliğinden başka değildir. Herkes askerliğini yapmalıdır ülke savaş halinde olsa bu askere gitmek istemeyen arkadaşlar ülkeyi ilk terk edecek insanlar olacaklar biz güçlü Türkiye devletiyiz ve bunu sonuna kadar tüm dünyaya göstermemiz gereklidir.
Bedellli asekerlik istemekde onu cikarmakda ihanettir.. PAPA dostu TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan bizans kalıntıları BOP görevini yapmakla ovunup yahudi madalyası taşıyan çocukları ABD Vatandaşı gemicik filoları olup feto pkk pyd barzani ortaklığından ıhaneti belgeliler icin PARA onemlidir
çok mağduruz çıkması şart, tok açın halinde ne anlar, çok gereksiz yorumlar var.
Para lazım yine AKP'ye demek ki. Zaten para iyice suyunu çekmeye başladı.
Şimdi Zengin çocukları diyosunuzda yaşım 29 evliyim eşim kanser hastası ailemden kimse destek olmadı evimi sattım tedavi için asgari ücretle çalışıyorum ben askere gidersem eşime kim bakacak
askere gitmeden ev len me yey din.
Bunları söylemeleri bile büyük ayıp iken sürekli bedelli diye tutturmaları da utanmazlığın bir parçası. Diğer askere gidenlerin işi gücü yokmu sizin ne özelliğiniz var, aa pardon sizin paranız vardı unuttum.
Askeriyede tuvalet temilzeyecegime para vereyim bir halta yarasın bari.
ben ve benim gibi binlerce kişiye askere geç gittik diye fahiş para cezaları çıkartınız benim askerlik ceza borcum 3280 tl vergi dairesi bütün hesaplarıma bloke koymuş askeri ücret ile çalışıyorum maaşımada haciz koydunuz gideyim köprüdenmi atlayım sgk sızmı çalışayım bu borcu ödeme gücüm yok evet ben askere geç gittim ama aslanlar gibi askerliğimi yaptım yazıklar olsun size verdiğim oylar haram olsun
Çok doğru söylüyorsun kardeşim parası olan kurtuluyor ama buna inan Allah bunlardan er ya da geç hesap soracaktır
Mazeretlere bak ya,adamların özrü kabahatinden büyük...Mazeret uydurmayan ne yapsın .
Ne zaman ki yok öyle bir şey, gündemimizde yok diye açıklama yapsalar kesinlikle o konuyu gündeme getirip kabul ediyorlar, daha bir bir buçuk ay önce AKP sözcüsü gündemimizde yok dedi bugün gündeme geldi yarın derler ki halkın talebiyle yaptık. Eğer halkın talebiyle oluyorsa akaryakıta zam istemiyorum kardeşim vergi vermek istemiyorum hadi bunu da gündeme getirin
bizler askere gitmeyelim demiyoruz askere gittiğimizde napıcaz 30 yaşındaki insan geri hizmet yapıcak bizleri direk savaşa mı sokacaklarını sanıyorsunuz artık şu geri kafalılığı bırakın adam gibi cvp verin sayın halk bizlerin bu saatten sonra askere gitmesi devlete yükten başka bişey değildir !!! ordu ve ülke ekonomisine destek için BEDELLİ ASKERLİK istiyoruz olası bir savaçta bizlerde katılırız merak etmeyin yanii
30 yaşına gelmişte, işi varmışta. miş mişte mış mış oraya gidilecek görülecek biz 18 bekledik vatanın namusunuzu şerefini siz bi zahmet 12 ay bekleyin. bu saatten sonra bedelli çıkarsa yazıklar olsun!
bu ülkede hertürk evladı askerlik görevini yapmalıdır bunun bedeli falan olmaz okuluda olmaz gariban askere gidecek zengin gitmicek herşeyden önce bu askerlik durumunu herkeze eşit şekilde yapılmasını sağlamak buda devletin görevidir
Ülkenin içinden geçtiği şu zor günlerde bedelli askerlik için uğraşanlara.bunlara yeşil ışık yakanlara yazıklar olsun. Şehitlik büyük mertebeymiş get ordan... Fakire şehitlik, zengine bedelli
Askerliğin bedeli olamaz , olsa bile para olamaz .
Bedelli çıksın diye her türlü bahaneler, taklalar havalarda uçuşuyor. Nerde bu ülke için canını verecekler? 15 Temmuz için ortalıklarda naralar atıyordunuz? bu bedelli isteği, vatana ihanettir. Diğer bedelli yapamayacak kişiler konusunda ayrımcılıktır. Eğer bu bedelli çıkacaksa... İYİ O ZAMAN BENİM İSTEDİĞİMDE OLSUN. ASGARİ ÜCRET 10.000 TL ALAYIM. Her istenilen olmaz, bunu yapacak olan bireydir. Herşey de devletten beklenilmez. Okuyorsan, oku! Çalışıyorsan, çalış! Nasıl dinimizde 5 şart vardır! Devlet din gibidir, tek şartı, askerlik görevini yap! NOKTA...
Beyaz Kefenliler konu askerlik olunca yüreğiniz yetmiyor değilmi? Nasıl olsa bu ülkese garıban insanlar vr çocukları var.
Yurtdışında 3 yıl çalışanlarda bedelli yapıyor bu hakkı kendı vatandaşına sağlaması gerekır askerlık iş kolu olarak yapılması ıstıhdama katkı sağlar zaten mılyonlar kazanan futbolcular vb sporcular her türlü yolu açıkken bu durumlarda hıc bır sıkıntı bıle yaşamıyor ve onlar ıcın çok dusuk bı hakla faydalanıyorlar bu düzenleme gelır düzeyine göre yapılmalı
seçimler yaklaşıyor sabredin biraz daha paraları hazırlayın hem seşim yatırımı hem maaliyetlerin karşılanması getekir
para verip askerlikten kacacak vatansizlar
YAW ARKADAŞIM BİZ ENAYİMİYDİK GİDİP 18 AY ASKERLİK YAPTIK GERÇİ EKONOMİ ÇÖKMÜŞ ÇIKARIRLAR FAKİR ÇOCUĞU EZİLMEYE DEVAM
Sağlıklı olup Askerlik yapmaktan kaçan erkek gitsin Etek giysin çocuk doğursun ev işleri ile falan uğraşsın
sadece korkaklar ve hainler bedelli bekler. askerliğin bedeli olmaz olursada para olamaz “arıza bekir”
hükümet gündemimizde yok diyordu daha dün. askerligi komple kaldirin isteyen sözlesmeli er yapsin. bu sekilde adaletsizllik oluyor..
bugüne kadar kaç kere bedelli çıktı burda konusuyosunuz olmazdı etmezdi olunca millet yararlaninca kimsenin sesi çıkmıyor askerlik çağına geldik babam cezaevine girdi ev kira çalışıyorum ki gecinelim diye kolay mı geçinmek cebimde 5 kuruş yok bedelli çıksa bile ama çıksın ne yapar eder bulmaya çalışırım. tabi çok yüksek rakamlar olmazsa.
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