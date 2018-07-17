Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesine yorum yağdı! Herkes bedelli askerlik yaş ve ücret şartlarını konuşuyor

Türkiye bedelli askerlik 2018'de son durum ne? sorusuna kilitlendi. Beklenen açıklama sonunda geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını bildirdi. Turan, "Bedelli askerlik teklifi bugün Meclise geliyor. 25 yaş ve 15 bin lira öngörüsüyle hazırlandı. Bedelli gidenler 25 gün askerlik yapacak." dedi. Tasarının haftaya yasalaşması bekleniyor." dedi.
BEDELLİ ASKERLİK YAŞ VE ÜCRET ŞARTLARI HAKKINDA YORUMLAR
Açıklamanın ardından sosyal medyadan yorum yağdı.
İşte o yorumlardan bazıları;
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