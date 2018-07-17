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Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesine yorum yağdı! Herkes bedelli askerlik yaş ve ücret şartlarını konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 15:12 | Son Güncelleme

Milyonlarca kişinin merakla beklediği bedelli askerlik 2018 ile ilgili son durum bugün açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor." sözleri sosyal medyayı da salladı. Bedelli askerlikteki son durum ile ilgili binlerce yorum yağdı. İşte bedelli askerlik yaş ve ücret şartları hakkında konuşulanlar...

Türkiye bedelli askerlik 2018'de son durum ne? sorusuna kilitlendi. Beklenen açıklama sonunda geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını bildirdi. Turan, "Bedelli askerlik teklifi bugün Meclise geliyor. 25 yaş ve 15 bin lira öngörüsüyle hazırlandı. Bedelli gidenler 25 gün askerlik yapacak." dedi. Tasarının haftaya yasalaşması bekleniyor." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK YAŞ VE ÜCRET ŞARTLARI HAKKINDA YORUMLAR

Açıklamanın ardından sosyal medyadan yorum yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları;

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Sakarya'da fabrikanın çatısı ve deposu yandıSakarya'da fabrikanın çatısı ve deposu yandı
Kumbağ Plajı'nda çöp topladılarKumbağ Plajı'nda çöp topladılar
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