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Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 09:05 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik mi geliyor? 24 Haziran seçim kararı sonrası herkes bu soruya yanıt arıyor. Erken seçim kararı sonrası sosyal medyadaki paylaşımlarda hükümetin bu yönde adım atması beklentisi dile getiriliyor.

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Bedelli askerlik beklentisi erken seçim kararıyla adeta doruk noktasına ulaştı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, hükümetin erken seçime giderken bu yönde adım atması beklentisi dile getiriliyor. Sosyal medya kullanıcıları, Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilere yönelik paylaşımlarında, “Önce bedelli, sonra oy”, “Seçim beyannamenizde EYT çözümü yoksa, oy yok” gibi ifadeler kullanıyor.

Habertürk gazetesinden Murat Gürgen'in haberine göre, seçime sadece 2 ay kalması nedeniyle Hükümet, Meclis’i mayıs ortasına kadar çalıştırmayı planlıyor. Meclis, gelecek hafta Cumhurbaşkanlığı seçimi için uyum yasasını çıkaracak. Ardından yeni üniversitelerin kurulmasına dair yasa tasarısı gündeme gelecek.

Hükümet, Meclis kapanmadan ekonomi içerikli “az maddeli” bir paketi de yasalaştırmayı hedefliyor. “Komisyonlarda görüşülme” aşamasında bulunan cinsel istismarla mücadele yasa tasarısı ise vakit darlığından kadük olacak.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bedelli Askerlik yapanları devlet kurumlarına alınmamalı devletini sevmeyenin devlet kurumunda işi olamaz.
askerlik yapmadan adam olunmaz!
Para lazım kasa boşaldı satacak nir şeyde kalmadı lojmanlar ve bedelli durmak yok yolun sonuna geldik !
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