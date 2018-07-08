Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Bedelli askerlikte sona gelindi! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 600 milletvekili yemin ederek göreve başladı. Ancak en çok merak edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesi. Kabinenin belli olmasıyla birlikte kulislerde ilk iş olarak OHAL'in kaldırılacağı, ardından bedelli askerlik konusunun masaya yatırılacağı ifade ediliyor.

YENİ KABİNE HIZLI BAŞLAYACAK



Kabinenin açıklanmasıyla çalışmalar tüm alanlarda hızla başlayacak. Türkiye'de kamuoyunun gündemini meşgul eden bazı sorunlar yeni sistemin gelişiyle çözüme kavuşturulacak.

OHAL KALKIYOR



Bu kapsamda masada ilk olarak OHAL'in kaldırılması var.

Bu konuda daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Erdoğan mutabakata vardı.

Başbakan Yıldırım, 9 Temmuz'da OHAL'in son bulacağını belirtmişti.

BEDELLİ ASKERLİK YOLDA

Ardından yine kamuoyunun merakla beklediği bir diğer mesele olan bedelli askerlik çözüme kavuşacak.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hükümetin ilk işlerinden birinin bedelli askerlik olacağını söylemişti. Erdoğan yarın saat 16.00'da yemin ederek yeni görevine başlayacak ve derhal ajandasındaki problemleri halletmeye koyulacak.