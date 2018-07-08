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Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 15:24 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? Milyonlarca vatandaş bu soruya yanıt arıyor. Meclis'te milletvekillerinin yeni dönem için yemin etmesinin ardından gözler merakla beklenen kabinenin açıklanmasına çevrildi. Kulislerde kabinenin açıklanmasıyla ilk işin OHAL'in kaldırılması olacağı ardında bedelli askerliğin gündeme geleceği ifade ediliyor. İşte bedelli askerlikle ilgili son gelişmeler...

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Bedelli askerlikte sona gelindi! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 600 milletvekili yemin ederek göreve başladı. Ancak en çok merak edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesi. Kabinenin belli olmasıyla birlikte kulislerde ilk iş olarak OHAL'in kaldırılacağı, ardından bedelli askerlik konusunun masaya yatırılacağı ifade ediliyor.

YENİ KABİNE HIZLI BAŞLAYACAK

Kabinenin açıklanmasıyla çalışmalar tüm alanlarda hızla başlayacak. Türkiye'de kamuoyunun gündemini meşgul eden bazı sorunlar yeni sistemin gelişiyle çözüme kavuşturulacak.

OHAL KALKIYOR

Bu kapsamda masada ilk olarak OHAL'in kaldırılması var.

Bu konuda daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Erdoğan mutabakata vardı.

Başbakan Yıldırım, 9 Temmuz'da OHAL'in son bulacağını belirtmişti.

BEDELLİ ASKERLİK YOLDA

Ardından yine kamuoyunun merakla beklediği bir diğer mesele olan bedelli askerlik çözüme kavuşacak.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hükümetin ilk işlerinden birinin bedelli askerlik olacağını söylemişti. Erdoğan yarın saat 16.00'da yemin ederek yeni görevine başlayacak ve derhal ajandasındaki problemleri halletmeye koyulacak.

Başbakan Binali Yıldırım, 5 milyon gencin askerlik yapabilecek çağlarda olduğunu bu sayının da TSK için fazla olduğunu söylemişti.

Bu sebeple bedelli askerlik hem TSK'yı hem de kariyer planlaması yapan gençleri rahat ettirecek.

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ NE OLACAK?

Hükümet ilk olarak yaşı 28 olarak belirlemişti. Beklenti 5 buçuk milyon gibi bir rakama çıkınca yaş 28'den 26'ya indirildi.

BEDELLİ İÇİN 'YAŞ 25 OLSUN' BASKISI

Ancak kamuoyunda yaşın 25'e indirilmesi yönünde yoğun bir baskı var. Kesin karar ise ekim ayında belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİKTE FİYAT NE OLACAK?

Bedelli askerlik daha önceki senelerde 30 bin liralara kadar çıkmıştı. Ancak beklentinin yüksek olması bu fiyatların da makul bir düzeye çekilmesini sağladı. Hükümetin üzerinde çalıştığı fiyat aralığı 20 bin TL civarında.

A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, Bedellik askerlik konusunda, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın ortaklaşa yaptıkları çalışmalarının sona erdiğini, ve ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayının ardından ekim ayında yürürlüğe gireceğini belirtti.

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