Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bedelli askerlikle ilgili olarak 'Konu Ekim'den sonraki süreçte ele alınır.' ifadelerini kullandı.
Bozdağ'ın açıklamaları:
ERDOĞAN'IN "MESAJ ALINMIŞTIR" AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanımız, 'Mesajı aldık' açıklamasını dün yaptı. Mesajı doğru okumamız, o mesajın gereklerini doğru yapmamız son derece önemli. Cumhurbaşkanımız her zaman vatandaşımızın mesajına önem vermiştir. Analiz çalışmalarımız devam ediyor. Biter bitmez kamuoyu ile paylaşacağız.
CHP'DE GENEL BAŞKANLIK YARIŞI YAŞANIR MI?
Sayın İnce'nin açıklamalarına baktığınız zaman seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım. CHP'de her seçimden her seçimde farklı bir mazeret olurdu. Bu açıdan Sayın İnce'nin yaklaşımı önemli. CHP içindeki yarış CHP'yi ilgilendirir.
"ERDOĞAN'IN PARTİLİ CUMHURBAŞKANI OLMASI..."
Cumhurbaşkanının partili olması, görevini bağımsız ve tarafsız yapmasına engel değildir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokrasiyi milletin iradesiyle güvence altına alan bir sistemdir. Bu sistem tek adamlığa izin vermeyen bir sistemdir. Tek başlılığı getiriyor ama tek adamlığa izin vermiyor. Yüzde 50 artı 1'in oyunu alan biri tek adamlık yapabilir mi?"
"FETÖ'DEN TUTUKLULAR HDP'YE OY VERDİ"
Cezaevlerinde FETÖ'den tutuklu olanların büyük bir çoğunluğu, belki tamamı HDP'ye oy verdi.
BEDELLİ ASKERLİK
Bedelli askerlikle ilgili konu Ekim'den sonraki süreçte ele alınır
OHAL NE ZAMAN KALKACAK?
İrade çok açık, OHAL'in kaldırılması iradesi var ve bu iradenin çerçevesi, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız
TRT MUHABİRİNİN DIŞARI ÇIKARILMASI
(İnce) TRT'yi, bütün dünyanın da takip ettiği, yabancı basın mensuplarının olduğu bir ortamda basın toplantısından kovmuştur. Bu demokrat bir tutum mudur? Basın hürriyetine, ifade hürriyetine saygı duyan bir yaklaşım mıdır?
A Haber
Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi
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