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Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:21 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik teklifinin 2. maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilidi. Meclis'ten geçen bedelli askerlik yasası, 01.01.1994 tarihi ve öncesinde doğanların, 15 bin TL karşılığında 21 gün temel askerlik eğitimi almasını içeriyor.

Bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 doğumlular da yararlanabilecek. TBMM Genel Kurulunda görüşülen, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin, bedelli askerlikle ilgili ilk iki maddesi kabul edildi.

Buna göre, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Teklif, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor.

YAŞ SINIRINDA SON DEĞİŞİKLİK: 1 OCAK 1994

Teklifteki yaş sınırına ilişkin düzenlemede yer alan "31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar" ibaresi, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle "1 Ocak 1994 tarihi ve bu tarih öncesinde doğanlar" olarak değiştirildi.

Buna göre, askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirleniyor.

Teklife göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

AYLIKSIZ VEYA ÜCRETSİZ İZİNLİ OLACAK

Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

Teklifin görüşmeleri, 1. bölümde yer alan maddeler üzerindeki önerge işlemleri ile devam ediyor.

asker

ŞU ANA KADAR KAÇ KİŞİ BEDELLİ YAPTI?

Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı.

Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
21 Gün kaldırılsın.
30 bin TL ödeyenler de olmuştu ama şimdi aradan o kadar yıl geçmesine rağmen siz 15 bin TL veriyorsunuz. O yüzden şimdi git askere ve.. - Koğuş kaaaalk (sabahın köründe) - 3-5 nöbetine git. - Bot nöbeti tut. - Yat kalk şınav çek barfiks çek - Mıntıka temizliği ( İzmarit vs. temizle) - Güneşin dibinde tüfek doldur boşalt, hedefi vur. Daha neler neler.. Hem diğer normal askerlik yapanlar var onlar da sizi parti yapmak için bekliyor olacak :D
kdv ötv öiv mtv emlak gelir stopaj damga trt payı vermeyen gurbetciye daha az para ve uzaktan eğitim bize 21 gün şart koş zaten gidemeyecek olmalarından dolayı bu parayı ödemiyorlar mı 21 günde ne öğretecekler 15 ay yapıp tuvaletin deliğini tutturamayan adamlar vardı be gece çalışanların ilk 7 günde uyku düzeni bile oturmayacak sigortasız çalışıyorsa adamı direk işten çıkarılır zaten ücretsiz izin filan hikaye
21 gün iyidir iyidir. En azından çevre temizliği yapmayı öğrenirsiniz. Biz 30 verdik naber
ne diyordu seçimden önce,Bu kadar şehid gelirken bedelli askerliği konuşmak o askerlere karşı saygısızlıktır,fakat öre yandan akp nşn ileri gelenlerine seçimi kazanalım o zaman çıkarırız mesajını verdiriyordu,Evet nasılsa aldatılmak ve aldatmak maharet oldu
dolar yarın 4,95 olur bedellicilere yarar. paralarını dolara borsaya koymuştur. 20 bin nedir bir saatte kazanılır
Yurt dışında yaşayan 1.5 asgari maaş ödeyecek. Benim ülkemde yaşayan 10 asgari maaş ödeyecek. Adaletin bumu dünya diye boşuna söylememiş Selda BAĞCAN.
6 milyon kişiye 21 gün nasıl eğtim verilecek bu devlete çok aşırı mahliyet tamamen saçmalık.
Askerlik yapanlara süreler kısaltılsın o zaman 9 aya düşürülsün
31.12.1994 olan kardeşlerimize haksılık oldu ADALET VE KALKINMA PARTİMİZ BUNU DÜZELTECEĞİNE İNANIYORUZ
Hani kökten çözüm süreci getirilecekti
31.12.1994 doğumluların hepsi yararlansın yazık günah 1994 olanların herayı hakediyor bedelliyi
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