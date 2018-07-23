Bedelli askerlik saat kaçta belli olacak? Bedelli askerlik ne kadar? Yaş sınırı kaç?

Seçim öncesi gündeme gelen ve seçim sonrasında da üzerinde çalışılmaya başlanan bedelli askerlik tasarısı ile ilgili pek çok konu merak ediliyor. Tabii en kritik konular bedelli askerlik ücreti ne kadar ve yaş sınırı kaç olacak? 94 doğumlular bedelli askerlikten yararlanabilecek mi? Bedelli askerlik fırsatından yararlanıp yararlanamayacağını merak eden pek kişi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan çıkacak detayları bekliyor?

BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ SAAT KAÇTA GÖRÜŞÜLECEK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba yasayı görüşmek üzere 23 Temmuz Pazartesi saat 13.00'da toplanacak. Toplantının ne kadar süreceği bilinmiyor. Toplantı sonunda bedelli askerlik ile ilgili şartların netleşmesi bekleniyor.

KİMLER BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLECEK ve ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasa ile TBMM gündemine gelecek. Düzenlemeye göre 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 25 gün zorunlu askerlik eğitimi şartıyla bedelli askerlikten yararlanacak.

BEDELLİ ASKERLİK BEDELİ İÇİN KREDİ VE TAKSİT

Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.