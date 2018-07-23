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Bedelli askerlik saat kaçta belli olacak? Bedelli askerlik ne kadar? Yaş sınırı kaç?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 08:06 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik heyecanında sona geliniyor. Bedelli yapma umudundaki pek çok kişi bugün plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek olan bedelli askerlik tasarısının detaylarını bekliyor. Bedelli askerlik ne kadar olacak? Taksit olacak mı? Yaş sınırı kaç olacak? Kaç doğumlular bedelli askerlik fırsatından yararlanabilecekler. Bedelli askerlik ile ilgili bu soruların cevaplarının bugün kuruldan çıkması bekleniyor.

Bedelli askerlik saat kaçta belli olacak? Bedelli askerlik ne kadar? Yaş sınırı kaç?

Seçim öncesi gündeme gelen ve seçim sonrasında da üzerinde çalışılmaya başlanan bedelli askerlik tasarısı ile ilgili pek çok konu merak ediliyor. Tabii en kritik konular bedelli askerlik ücreti ne kadar ve yaş sınırı kaç olacak? 94 doğumlular bedelli askerlikten yararlanabilecek mi? Bedelli askerlik fırsatından yararlanıp yararlanamayacağını merak eden pek kişi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan çıkacak detayları bekliyor?

BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ SAAT KAÇTA GÖRÜŞÜLECEK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba yasayı görüşmek üzere 23 Temmuz Pazartesi saat 13.00'da toplanacak. Toplantının ne kadar süreceği bilinmiyor. Toplantı sonunda bedelli askerlik ile ilgili şartların netleşmesi bekleniyor.

KİMLER BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLECEK ve ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasa ile TBMM gündemine gelecek. Düzenlemeye göre 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 25 gün zorunlu askerlik eğitimi şartıyla bedelli askerlikten yararlanacak.

BEDELLİ ASKERLİK BEDELİ İÇİN KREDİ VE TAKSİT

Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.

12 ay vade: Faiz oranı: Yüzde 1,67, Aylık: 1.419 TL, Toplam: 17 bin 16 lira

24 ay vade: Faiz oranı: Yüzde 1,67, Aylık: 793 TL, Toplam: 19 Bin TL

36 ay vade: Faiz oranı: Yüzde 1,67, Aylık: 589 TL, Toplam: 21 bin 204

48 ay vade: Faiz oranı: Yüzde 1,67, Aylık: 489, Toplam: 23 bin 472 lira

1994 DOĞUMLULARININ ÇAĞRISI

Bedelli askerlik için yaş sınırının 31 Aralık 1993 tarihi ile bu tarihten önce doğanlar olarak belirlenmesinin ardından, 1994 doğumlular sosyal medya üzerinden '#1994ebedellimasada' kampanyasını başlattı. Pazartesi günü başlayacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan bedelli askerlik teklifinin sonucunda '1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi?', '25 yaşından gün alanlar bedelli askerlik yapabilecek mi?' soruları merak ediliyor.

“HERKES 15 BİN TL ÖDEMESİN”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin, "Tek bir rakam olmamalı. Herkes için 15 bin olmamalı. Gelir düzeyine göre olsun. Eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin. Aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin. Yani bu adalet sağlansın." dedi.


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