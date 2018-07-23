Bedelli askerlik saat kaçta belli olacak? Bedelli askerlik ne kadar? Yaş sınırı kaç?

Seçim öncesi gündeme gelen ve seçim sonrasında da üzerinde çalışılmaya başlanan bedelli askerlik tasarısı ile ilgili pek çok konu merak ediliyor. Tabii en kritik konular bedelli askerlik ücreti ne kadar ve yaş sınırı kaç olacak? 94 doğumlular bedelli askerlikten yararlanabilecek mi? Bedelli askerlik fırsatından yararlanıp yararlanamayacağını merak eden pek kişi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan çıkacak detayları bekliyor?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba yasayı görüşmek üzere 23 Temmuz Pazartesi saat 13.00'da toplanacak. Toplantının ne kadar süreceği bilinmiyor. Toplantı sonunda bedelli askerlik ile ilgili şartların netleşmesi bekleniyor.
Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasa ile TBMM gündemine gelecek. Düzenlemeye göre 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 25 gün zorunlu askerlik eğitimi şartıyla bedelli askerlikten yararlanacak.
BEDELLİ ASKERLİK BEDELİ İÇİN KREDİ VE TAKSİT
Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.
12 ay vade: Faiz oranı: Yüzde 1,67, Aylık: 1.419 TL, Toplam: 17 bin 16 lira
24 ay vade: Faiz oranı: Yüzde 1,67, Aylık: 793 TL, Toplam: 19 Bin TL
36 ay vade: Faiz oranı: Yüzde 1,67, Aylık: 589 TL, Toplam: 21 bin 204
48 ay vade: Faiz oranı: Yüzde 1,67, Aylık: 489, Toplam: 23 bin 472 lira
1994 DOĞUMLULARININ ÇAĞRISI
Bedelli askerlik için yaş sınırının 31 Aralık 1993 tarihi ile bu tarihten önce doğanlar olarak belirlenmesinin ardından, 1994 doğumlular sosyal medya üzerinden '#1994ebedellimasada' kampanyasını başlattı. Pazartesi günü başlayacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan bedelli askerlik teklifinin sonucunda '1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi?', '25 yaşından gün alanlar bedelli askerlik yapabilecek mi?' soruları merak ediliyor.
“HERKES 15 BİN TL ÖDEMESİN”
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin, "Tek bir rakam olmamalı. Herkes için 15 bin olmamalı. Gelir düzeyine göre olsun. Eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin. Aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin. Yani bu adalet sağlansın." dedi.
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