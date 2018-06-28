Bedelli askerlik son dakika haberleri... 2018 Bedelli askerlik şartları, yaş sınırı ve ücreti belli oldu mu?

Bedelli askerlik son dakika haberlerinde bugün neler var? Bedelli askerlik bekleyen binlerce kişi, seçim sonrasında hükümetten gelecek haberler için pürdikkat kesildiler. Bedelli askerlik ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi vermişti. Bu açıklamayı takiben Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de bedelli askerlik ile ilgili çalışmaların tamamlandığını söylemişti. Yeni Şafak gazetesi yazarı tarafından söylenen bedelli askerlik şartları ise sosyal medyada büyük ses getirmiş fakat ücreti nedeniyle eleştirilmişti. Peki bedelli askerlik şartları belli oldu mu? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik yaş sınırı ne olacak? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? İşte detaylar ve merak edilenler...
Bedelli askerlik bekleyenlerin en çok merak ettiği konu: bedelli askerlik şartları neler olacak? Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, çalışmalarda bedelli için 26 yaş ve 20 bin TL ücret öne çıktı. Bedelli ücretini ödeyenler askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Bedelliden elde edilecek kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak. Bedelli askerliğin devam eden terörle mücadele faaliyetlerinde herhangi bir zafiyet yaratmayacağı bildirildi. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan da olumlu görüş alındığı bildirildi.
Bu açıklamalara bedelli askerlik için bekleyenler tepki gösterirken bir eleştiri de BBP Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Destici yaptığı açıklamada "Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir" dedi.
Bedelli askerlik konusunda Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak." demişti. Bedelli askerlik ne zaman çıkacak sorusuna ise Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ 'Konu Ekim'den sonraki süreçte ele alınır.' ifadeleri ile cevapladı.
CUMHURBAŞKANI BEDELLİ ASKERLİK İÇİN NE DEMİŞTİ?
Seçim öncesinden bir televizyon programında bedelli askerlik konusundaki taleplerin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Terörle mücadele ederken eğer milletim bana 'Devam, tamam bu iş sizinle olacak devam derse' ben bu konuyla ilgili benim görüşmem gereken nerelerdir bir Genelkurmay Başkanımdır, Milli Savunma Bakanımdır ve bu konudaki danışmanlarımdır. Otururum, konuşurum, değerlendirmelerimi yaparım, ihtiyaç var mı, bu ihtiyaç ne kadar, bedelli askerlik noktasında bu işin önünü ne kadar açabiliriz... Çünkü birikim var biliyoruz. Bunu da eritme noktasında özellikle terör mücadelesi devam ederken ne kadar yapılabilir, bunu onlarla beraber dertleşerek, konuşarak böyle bir adım atılır. Şimdi, bu konuda ileri geri konuşanlar sadece kuru sıkı atıyorlar. Böyle şey olmaz."
MİLLİ SAVUNMA BAKANI'NDAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMALARI
Canikli, bedelli askerlikle ilgili yoğun talep olduğunu, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız. Aşağı yukarı 4 veya 5 seçenek var. Yaş var, ücret var, ücretin kullanma yerleri var, başka birtakım teknik ayrıntılar var, onları farklı formatlarda hazırladık. Hepsinde ortak, hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar, gitmeyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak. Aralık 2014'te çıkan bedelli yasasında yaş 26, ücret 18 bin liraydı. Başvuranların sayısı ise 203 bindi. Bir önceki 2011'in Aralık ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70 bindi."
BEDELLİ ASKERLİKTEN KAÇ KİŞİ FAYDALANDI?
Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN KREDİ GERİ ÖDEMESİ NASIL OLACAK?
Peki vatandaşlar bedelli askerlik için bir özel ve ya bir kamu bankasından 20 ve 30 bin TL’lik krediyi 12 ya da 24 ay vadeyle kullandıklarında ne kadar ödeyecekler? İşte cevabı:
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