Bedelli askerlik son dakika haberleri... 2018 Bedelli askerlik şartları, yaş sınırı ve ücreti belli oldu mu?

Bedelli askerlik son dakika haberlerinde bugün neler var? Bedelli askerlik bekleyen binlerce kişi, seçim sonrasında hükümetten gelecek haberler için pürdikkat kesildiler. Bedelli askerlik ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi vermişti. Bu açıklamayı takiben Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de bedelli askerlik ile ilgili çalışmaların tamamlandığını söylemişti. Yeni Şafak gazetesi yazarı tarafından söylenen bedelli askerlik şartları ise sosyal medyada büyük ses getirmiş fakat ücreti nedeniyle eleştirilmişti. Peki bedelli askerlik şartları belli oldu mu? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik yaş sınırı ne olacak? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? İşte detaylar ve merak edilenler... BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA HABERLERİ BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI BELLİ OLDU MU? Bedelli askerlik bekleyenlerin en çok merak ettiği konu: bedelli askerlik şartları neler olacak? Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, çalışmalarda bedelli için 26 yaş ve 20 bin TL ücret öne çıktı. Bedelli ücretini ödeyenler askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Bedelliden elde edilecek kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak. Bedelli askerliğin devam eden terörle mücadele faaliyetlerinde herhangi bir zafiyet yaratmayacağı bildirildi. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan da olumlu görüş alındığı bildirildi.

Bu açıklamalara bedelli askerlik için bekleyenler tepki gösterirken bir eleştiri de BBP Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Destici yaptığı açıklamada "Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir" dedi. BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK? Bedelli askerlik konusunda Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak." demişti. Bedelli askerlik ne zaman çıkacak sorusuna ise Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ 'Konu Ekim'den sonraki süreçte ele alınır.' ifadeleri ile cevapladı. CUMHURBAŞKANI BEDELLİ ASKERLİK İÇİN NE DEMİŞTİ? Seçim öncesinden bir televizyon programında bedelli askerlik konusundaki taleplerin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Terörle mücadele ederken eğer milletim bana 'Devam, tamam bu iş sizinle olacak devam derse' ben bu konuyla ilgili benim görüşmem gereken nerelerdir bir Genelkurmay Başkanımdır, Milli Savunma Bakanımdır ve bu konudaki danışmanlarımdır. Otururum, konuşurum, değerlendirmelerimi yaparım, ihtiyaç var mı, bu ihtiyaç ne kadar, bedelli askerlik noktasında bu işin önünü ne kadar açabiliriz... Çünkü birikim var biliyoruz. Bunu da eritme noktasında özellikle terör mücadelesi devam ederken ne kadar yapılabilir, bunu onlarla beraber dertleşerek, konuşarak böyle bir adım atılır. Şimdi, bu konuda ileri geri konuşanlar sadece kuru sıkı atıyorlar. Böyle şey olmaz."