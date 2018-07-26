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Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 17:29 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik Türkiye gündeminin ilk sıralarından düşmüyor. Bedelli askerlik tasarısını içeren torba yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasa haline geldi. Ana hatları belli olan bedelli askerlik konusunda cevap bekleyen birçok soru bulunuyor. İşte bedelli askerliğin cevapsız soruları...

Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler

Bedelli askerlik çıktı, çıkıyor derken tasarı TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi ve Cumhurbaşkanı’nın onayına gönderildi. Bedelli askerlik için kesin olarak belli olan üç ana hat bulunuyor. 15 bin lira ücret, 21 günlük temel eğitim kesinleşti ve bu bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi ve öncesi doğumlular faydalanabilecek. İşte bedelli askerlik konusunda cevabı belli olan sorular ve bedelli askerlik hakkında cevap bekleyen sorular...

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN CEVAP BULAN SORULAR

Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bedelli askerlik başvuruları belirlenen tarihte başlayacak.

Bedelli askerlik başvuruları ne kadar sürecek?

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerekecek.

Bedelli askerlik yapanların tamamlaması gereken 21 günlük eğitim ne zaman başlayacak?

Başvurular tamamlandıktan sonra başvuru sayısına göre 21 günlük eğitimin başlayacağı tarihler belli olacak.

21 günlük temel eğitimin kaç dönem olacağı nasıl belirlenecek?

Vatandaşlar başvurduktan sonra, başvuru sayısına göre kaç dönemde bunların askerlik görevlerini ifa edecekleri belirlenecek. 4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde, nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek.

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Bedelli askerlik yapması beklenen kişi sayısı kaç?

Bedelli askerlik düzenlemesi yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiriyor. Talebin kaç olacağı tahmin edilemiyor. 2014 yılındaki bedelli askerliğe 203 bin kişi başvurdu.

Bedelli askerlikteki 21 gün eğitimde hangi dersler verilecek?

21 günlük eğitim de hem temel askerlik eğitimi verilecek bunun yanında tarih, vatandaşlık bilgileri gibi teorik bilgiler de verilecek.

Bedelli askerlik başvurusu yapan öğrenciler 21 günlük eğitimi yazın alabilecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bu konu hakkında “Başvurular sırasında öğrenciler durumlarını belirteceklerdir. Öğrencilerden gelecek bu talepler de bakanlık tarafından mutlaka dikkate alınacak ve buna göre bir planlamaya gidilecektir” dedi.

BEDELLİ ASKERLİKTE CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Bedelli askerlik yapanların alması gereken 21 günlük temel eğitim nerelerde gerçekleştirilecek?

Bedelli askerlik ücretleri konusunda kamu bankaları kredi kampanyaları düzenleyecek mi?

Bedelli askerlik yapacak olanların hangi dönemlerde askere gideceği nasıl belirlenecek?

Uzun dönem askerlik yapan vatandaşlar ve bedelli askerlik yapanlar aynı kışlalarda mı olacak?

Bedelli askerlik ücretleri ödendikten ne kadar sonra temel eğitim tarihleri belli olacak?

Bedelli askerlikteki 21 günlük temel eğitim tarihleri ve yerleri konusunda vatandaşlar tercih yapabilecek mi?

Bedelli askerlik yapanlar 21 günlük temel eğitim süresince haftalık izin olacak mı?

Bedelli askerlik yapanların 21 günlük temel eğitim süresi bayram tatiline geldiği takdirde izin verilecek mi?

Bedelli askerlik yapanlar 21 günlük eğitim sırasında cep telefonlarını aktif olarak kullanabilecek mi?

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