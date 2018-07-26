Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler

Bedelli askerlik başvuruları ne kadar sürecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bedelli askerlik başvuruları belirlenen tarihte başlayacak.

Bedelli askerlik çıktı, çıkıyor derken tasarı TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi ve Cumhurbaşkanı’nın onayına gönderildi. Bedelli askerlik için kesin olarak belli olan üç ana hat bulunuyor. 15 bin lira ücret, 21 günlük temel eğitim kesinleşti ve bu bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi ve öncesi doğumlular faydalanabilecek. İşte bedelli askerlik konusunda cevabı belli olan sorular ve bedelli askerlik hakkında cevap bekleyen sorular...

21 günlük temel eğitimin kaç dönem olacağı nasıl belirlenecek?

Vatandaşlar başvurduktan sonra, başvuru sayısına göre kaç dönemde bunların askerlik görevlerini ifa edecekleri belirlenecek. 4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde, nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek.

Bedelli askerlik yapması beklenen kişi sayısı kaç?

Bedelli askerlik düzenlemesi yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiriyor. Talebin kaç olacağı tahmin edilemiyor. 2014 yılındaki bedelli askerliğe 203 bin kişi başvurdu.

Bedelli askerlikteki 21 gün eğitimde hangi dersler verilecek?

21 günlük eğitim de hem temel askerlik eğitimi verilecek bunun yanında tarih, vatandaşlık bilgileri gibi teorik bilgiler de verilecek.

Bedelli askerlik başvurusu yapan öğrenciler 21 günlük eğitimi yazın alabilecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bu konu hakkında “Başvurular sırasında öğrenciler durumlarını belirteceklerdir. Öğrencilerden gelecek bu talepler de bakanlık tarafından mutlaka dikkate alınacak ve buna göre bir planlamaya gidilecektir” dedi.