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Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu. Muş, bedelli askerlik teklifindeki 28 gün şartının 21 gün olarak değiştirildiğini duyurdu.

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada "Kamuoyundaki tartışmalar, siyasetteki tartışmalar ve TSK'nın gelecekle alakalı planlaması çerçevesinde 28 günlük askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifi 21 gün olarak revize edilmesi konusnuda teklifte bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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bedelli askerlik 21 gün ak parti

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