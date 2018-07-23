Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada "Kamuoyundaki tartışmalar, siyasetteki tartışmalar ve TSK'nın gelecekle alakalı planlaması çerçevesinde 28 günlük askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifi 21 gün olarak revize edilmesi konusnuda teklifte bulunacağız." ifadelerini kullandı.

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