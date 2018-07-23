Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler yaklaşık 6 saat sürdü. Tümünün üzerindeki görüşmelerin ardından teklifin maddelerine geçildi. Teklifin ilk iki maddesi, dövizle askerlik ve bedelli askerlikle ilgili düzenlemeleri içeriyor.
Son dakika gelen bilgiye göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen önergeyle, bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirildi.
Bedelli askerlik düzenlemesinin ilk maddesi olan gurbetçiye bedelli hakkı kabul edildi. Gurbetçiler 2 bin Euro karşılığında bedelli askerlik yapacak.
25 yaş, 15 bin lira ve 21 gün içeren 2. madde komisyonda kabul edildi.
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