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Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 18:53 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik düzenlemesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların 2 bin avro karşılığında bedelli askerlik yapmasını içeren madde komisyonda kabul edildi. Bu maddenin ardından temel askerliğin 21 güne indirilmesi kabul edildi. Askerlik yaşının 25 ve ücretin de 15 bin TL olduğunu içeren madde kabul edildi. 25 yaş, 15 bin lira ve 21 gün içeren 2. madde komisyonda kabul edildi. İşte tüm detaylar...

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler yaklaşık 6 saat sürdü. Tümünün üzerindeki görüşmelerin ardından teklifin maddelerine geçildi. Teklifin ilk iki maddesi, dövizle askerlik ve bedelli askerlikle ilgili düzenlemeleri içeriyor.

TEMEL EĞİTİM 21 GÜN

Son dakika gelen bilgiye göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen önergeyle, bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirildi.

GURBETÇİYE BEDELLİ HAKKI

Bedelli askerlik düzenlemesinin ilk maddesi olan gurbetçiye bedelli hakkı kabul edildi. Gurbetçiler 2 bin Euro karşılığında bedelli askerlik yapacak.

İKİNCİ MADDE KABUL EDİLDİ

25 yaş, 15 bin lira ve 21 gün içeren 2. madde komisyonda kabul edildi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
1994 mart ayı doğumluyum evliyim çoçuğum var ihtiyacımız var bedelliye bizim gibi mağdur olan 24 yaşında birsürü genç var
Gurbetçiler için 2000 Avro neki. Gelir durumuna göre Geliri yüksek olandan yüksek Asgari ücretliden de 6-7 bin civarı alınmalı. Bedelli yapacak olanları hor görmüyorum devlet bu imkanı tanıyor ise insanlar faydalanmalı ancak adil olunmalı. Ben 15 ay yaptım güzel bir tecrübe oldu diye düşünüyorum...
Diyelim ki 400.000 Kişi başvuruyu yaptı . Yıllık asker alma sayınız 360.000 iken acaba bu basvuru yapan 400.000 kişiyi nereye nasıl gondereceksiniz ?
11 bin tl ye takabül ediyor. Çok az buldum rakamı mılletin hakkını nasıl ödeyecekler bilmem
28 günmü 21 günmü geçen zamana yazık oldu keşke 28 olarak kalaydı
askerliği de pazarlığını ilk defa görüyorum. Devlet 12 ay yapacaksın diyor.Vatandas yapmam işim gücüm var diyor. devlet gel 15 bin + 28 gün diyor. vatandaş 15 bin veririm ama 28 gün olmaz diyor. devlet 15+21 gün son olur diyor:)))) vatan hizmetinin pazarlığı olurmu ya. ya bu askerliği kaldırın ortadan,yada herkes devletin belirlediği sürede askerliğini yapsın. Güler misin,aglarmısın
ŞAKA GİBİ 21 günde ne eğitimi olacaksa artık
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