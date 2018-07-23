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Bedelli askerlik yapabilmek için motosikletini satışa çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 20:25 | Son Güncelleme

EDİRNE'de çağrı merkezinde çalışan Umut Kaçar (25), bedelli askerlik yapabilmek için 21 bin liraya satın aldığı motosikletini 15 bin liraya satışa çıkardı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de çağrı merkezinde çalışan Umut Kaçar (25), bedelli askerlik yapabilmek için 21 bin liraya satın aldığı motosikletini 15 bin liraya satışa çıkardı. Kaçar, motorunu satamazsa uzun dönem olarak askere gideceğini söyledi.

Edirne'de bir çağrı merkezinde çalışan motosiklet tutkunu Umut Kaçar, bedelli askerlik yasasından faydalanıp askerliğini 15 bin lira ödeyerek bedelli yapmak için 21 bin liraya aldığı 'Toros' adını verdiği motosikletini 15 bin liraya satışa çıkardı. Faizler yüksek olduğu için bankadan kredi çekmeyi düşünmeyen ve motosikleti satamazsa uzun dönem askere gideceğini söyleyen Kaçar, "Askerliğimi bedelli yapmak için 'Toros' ismini verdiğim motosikletimi 15 bin liraya satışa çıkardım. Bu motoru ben 21 bin liraya satın almıştım. Motorumu sattığım kişiyle anlaşıp bedelli askerlik ücretini ödedikten sonra para biriktirip geri almayı düşünüyorum. İnşallah bu sürede motorumu satmaz" dedi.

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