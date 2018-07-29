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Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 11:01 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikle ilgili merak edilen konulardan biri olan 'Bedelli askerlik yapacaklar, 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?' sorusu yanıt buldu. Milli Savunma Bakanlığı, TBMM'de kanunlaştırılan bedelli askerlik hakkındaki usul ve esasları belirlemeye başladı.

Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

Millî Savunma Bakanlığı, TBMM’de kanunlaştırılan bedelli askerlikle ilgili usul ve esasları belirlemeye başladı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Bakanlık bürokratlarının üzerinde çalıştığı planlamaya göre, yurt içinden başvuranlar, kuvvetlerin ihtiyaçları ve kışlaların kapasitelerine göre 5-6 ayrı grupta askere alınacak.

Yasanın Cumhurbaşkanı’nca onaylanmasının ardından şartları uyanlar 3 ay içinde askerlik şubelerine başvuracak. İddiaya göre; çalışanlar ve ihtisas yapanlar dâhil olmak üzere öğrenciler için takvim konusunda kolaylık sağlanacak.

Başvuru sırasında bu durumdakilere hangi dönemde askerlik yapmak istedikleri sorulacak. Bakanlık da bu tarihleri uygun bulursa, tercih edilen takvime göre 21 günlük askerlik hizmetine alınacaklar.

15 TEMMUZ DERSİ

21 günlük eğitim süresince gündüz silah kullanımı ve askerlikle ilgili diğer uygulamalı eğitimlerin verileceği belirtildi. Akşamları ise asker adaylarına teorik dersler verilecek.

Edinilen bilgilere göre, hâlihazırda askerlere verilen teorik derslerin içeriği bedelliler için farklı olacak. Bu içeriğin belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü belirtilirken, 15 Temmuz darbe girişiminin de teorik derslerde yer alacağı ifade edildi.

Yurtdışından dövizle askerlik yapacaklar için verilecek uzaktan eğitimin ise internet üzerinden teorik nitelikte olacağı kaydedildi.

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, yurtdışından başvuranlara Türkiye'nin öncelikleri, uluslararası politikaları ve daha çok aidiyet duygusunu oluşturacak bir eğitimin verileceğini dile getirdi.

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