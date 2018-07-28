Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacakları belli oldu. Taslak çalışma hazır! Yapılan çalışmaya göre Burdur, Manisa, Antalya, Sivas, Tokat, Erzincan, Amasya ve Bilecik’teki Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıkları planlamaya alındı.
CELP DÖNEMLERİ DE BELİRLENECEK
Başvuru sayısına göre celp dönemleri de belirlenecek. Yüksek oranda başvuru olması durumunda celp dönemlerinin her ay yapılması öngörülüyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacaklar. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi bekleniyor.
1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor. Başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor.
Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:
58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur
5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas
1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa
3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya
48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat
15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya
59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan
3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale
1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın
116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale
9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik
Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir
10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir
15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya
(SÖZCÜ)
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