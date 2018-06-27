Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlikte yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik 2018'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alan 'bedelli askerlikte yaş 26 bedelli 20' iddialarına tepki geldi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı açıklamada "Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir" dedi.

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Destici, "Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir" dedi. Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarının altını çizen Mustafa Destici, şöyle konuştu:

"Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir. Bedelli uygulaması şehit ailelerini ve şu an askerliğini yapan gençlerimizi incitmemelidir. Bizim talebimiz, buradan elde edilecek gelirlerin bir kısmının SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarına ayrılması, bir kısmının askerliğini gönüllü olarak yapan Mehmetçiklerimize verilmesi, bir kısmının şehit ailelerine ayrılması, geri kalan büyük kısmının da savunma sanayine harcanması yönündedir."