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Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlikte yaş sınırı kaç olacak? Herkes bu sorulara yanıt ararken, kamuoyuna yansıyan 'bedelli askerlikte yaş 26 bedelli 20' Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den açıklama geldi. Destici, "Bu rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir" dedi.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlikte yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik 2018'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alan 'bedelli askerlikte yaş 26 bedelli 20' iddialarına tepki geldi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı açıklamada "Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir" dedi.

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Destici, "Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir" dedi. Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarının altını çizen Mustafa Destici, şöyle konuştu:

"Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir. Bedelli uygulaması şehit ailelerini ve şu an askerliğini yapan gençlerimizi incitmemelidir. Bizim talebimiz, buradan elde edilecek gelirlerin bir kısmının SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarına ayrılması, bir kısmının askerliğini gönüllü olarak yapan Mehmetçiklerimize verilmesi, bir kısmının şehit ailelerine ayrılması, geri kalan büyük kısmının da savunma sanayine harcanması yönündedir."

mustafa desticiden bedelli askerlik açıklaması

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN YAŞ 26 ÜCRET 20 İDDİASI

eçimlerin ardında bedelli askerlikte yaş ve ücret konusunda rakamların belirlendiği iddia edildi. Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, çalışmalarda bedelli için 26 yaş ve 20 bin TL ücret öne çıktı. Bedelli ücretini ödeyenler askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Bedelliden elde edilecek kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak. Bedelli askerliğin devam eden terörle mücadele faaliyetlerinde herhangi bir zafiyet yaratmayacağı bildirildi. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan da olumlu görüş alındığı bildirildi.

BEDELLİ ASKERLİKTEN KAÇ KİŞİ FAYDALANDI?

Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi. (AA)


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
20 bin lira çok az, en az 45 bin olmalı..
bence de bedelli askerliğin bedeli gelir düzeyine göre belirlensin. gelirinin 10 katı beya 20 katı olarak belirlensin. aylık 100.000 bin kazanan 2.milyon aylık 1.000 TL kazanan da 20 bin versin.
Reis bizi afrine götür yok biz bedelli isteyehhhhh vatan millet edebiyatını geç arincin oğlu AKP vekil persilvanyada FETO ile kasila kasila poz veren ALÇAKLAR vekilse bu FETO artıklarından ne beklenir!
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