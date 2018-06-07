Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik çıkacak mı? Yüz binlerce kişinin merakla beklediği bedelli askerlik için açıklamalar devam ediyor. 'Bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak?', 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, canlı yayında “Hükümet nezdinde bedelli askerlik çalışması başladı” dedi.

Fatih Atik’in açıklamaları şöyle:

Önümüzdeki süre içerisinde hükümet yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre seçimden önce yetişmesi zor gözüküyor.

BEDELLİ ASKERLİK 2018'DE ÇIKACAK MI?

Hükümet içinde Milli Savunma bakanlığı ve ilgili bakanlıklar bedelli askerlik çalışmasını başlatmış vaziyetteler. Seçimden sonra bedelli askerliğin hükümet kurulur kurulmaz gündeme gelmesini bekliyoruz.

Hükümetten aktarabileceğim bilgi, bedelli askerlik çalışması an itibariyle başlamış durumda. Hem ücretlerin, hem de hangi yılda doğanlardan itibaren müracaat edebilecekleri çalışmanın detaylarını hazırlıyorlar.

Seçimlerden sonraki bir ay süre içerisinde de yeni bakanların değerlendirilmesi bekleniyor. Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde bedelli askerlik konusunun gündeme gelmesini bekliyoruz.