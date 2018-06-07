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Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, Milli Savunma ve Maliye Bakanlığı'nın bedelli askerlik için ortak çalışma başlattığını söyledi. İşte yüz binlerce kişinin merakla beklediği bedelli askerlikle ilgili tüm detayları...

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik çıkacak mı? Yüz binlerce kişinin merakla beklediği bedelli askerlik için açıklamalar devam ediyor. 'Bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak?', 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, canlı yayında “Hükümet nezdinde bedelli askerlik çalışması başladı” dedi.

Fatih Atik’in açıklamaları şöyle:

Önümüzdeki süre içerisinde hükümet yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre seçimden önce yetişmesi zor gözüküyor.

BEDELLİ ASKERLİK 2018'DE ÇIKACAK MI?

Hükümet içinde Milli Savunma bakanlığı ve ilgili bakanlıklar bedelli askerlik çalışmasını başlatmış vaziyetteler. Seçimden sonra bedelli askerliğin hükümet kurulur kurulmaz gündeme gelmesini bekliyoruz.

Hükümetten aktarabileceğim bilgi, bedelli askerlik çalışması an itibariyle başlamış durumda. Hem ücretlerin, hem de hangi yılda doğanlardan itibaren müracaat edebilecekleri çalışmanın detaylarını hazırlıyorlar.

Seçimlerden sonraki bir ay süre içerisinde de yeni bakanların değerlendirilmesi bekleniyor. Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde bedelli askerlik konusunun gündeme gelmesini bekliyoruz.

BEDELLİ ASKERLİK YAS SİNİRİ

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2011 yılında 30 bin lira, 2014'te 18 bin lira olarak açıklanmıştı. Şimdi bu iki rakamın ortasında olması bekleniyor 20 - 25 bin lira olması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ SINIRI NE OLACAK?

Yaş konusunda da 28 yaş sınırı olacak şeklinde değerlendirmeler var, daha önce de 28 yaş sınırı olmuştu. 25 yaş talebi var.

Kandil'e operasyon gündemde... Gün sayılıyor adeta, terörle mücadele bu şekilde devam ederken bedelli askerlik çıkar mı çıkmaz mı tartışması devam ediyor ama hem Başbakanlığın hem Mahir Ünal'ın açıklamalarından sonra, bu psikolojik sınırın da aşılacağı...

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Seçimden hemen sonra yerel seçimlerden hemen sonra bedelli askerlik çıkarılacak. Ücret konusunda 20 bin lira civarında olacak diye konuşuluyor.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
yazıklar olsun bedelli çıkartanlardan
Hadi bakalim muhafazakar ve mhp li secmenler, verin oylarinizi ittifaka, nasil iyi geldimi bu haber,paran yoksa vatan sagolsun, patan varsa canin sagolsun, esitligin son kaldigi yer olan peygamber ocagimizida kirlettiler ve davm ediyorlar, sizde devam deyin tam olsun
2011'de neden 30.000 Tl alındı milletten, bunun standart bir fiyatı yok mu?
en az 30 bin tl olması lazım yaşta 30 olsun gençler lazım bu ülkeye afrin için filistin için lazım. not o RTE ye bizi afrine GÖTÜR diyenler bedelli için sıraya geçmiş ne iş..
10.000 EN İDEAL RAKAM...
20 25 bin lira nedir..!!! sadece zenginler mi yararlansın istiyorlar..! parası olmayanlar faydalanmasınlar mı..! 5-10 bin arası yeter de artar ...bıktık bu adaletsizliğinizden ..bir de adınız adalet ve kalkınma partisi olacak..terbiyesizler..bizim ayakkabı kutularında sakladığımız dolarlarımız yok ...iş bulamıyoruz aileye bakıyoruz askere de gidemiyoruz...! mesele bu kadar basit...askerliği tümden kaldırıp pro askerliğe geçeceksiniz..başbakan da söyledi operasyonlara acemileri göndermiyoruz..hepsi tecrübeli ve paralı askerlerdir..madem öyle bu askerlik mevzusuna çözüm bulun..
bedelli ye parası olan gitmesin fakirin evladı operasyonlara gönderilip vebaline girilsin o şehitler hepinizden hesap soracak hepinnizden..
Bedelliyi isteyende çok istemeyende çıkarıp istemeyenlerin oylarından da olmak istemiyorlar çıkarmayıp isteyenlerin oylarından ve paralarından da olmak istemiyorlar kıvranıp duruyorlar sadece bekleyenlerin göreceği yeşil ışık yakma yolundalar.
Yaş:25 Bedel:15
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