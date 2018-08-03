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Bedelli askerlikle ilgili flaş gelişme! Vekillerden 21 gün adımı: Herkes kendi şehrinde yapsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 14:51 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik kanunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması beklenirken, bedelli askerliğe gelecek olanların şehirde yaratacağı ekonomik hareketliliği öngören milletvekilleri gözlerini 21 günlük temel askerlik eğitiminin verileceği kışlalara çevirdi.

Bedelli askerlikle ilgili flaş gelişme! Vekillerden 21 gün adımı: Herkes kendi şehrinde yapsın

Bedelli askerliğin yapılacağı iller henüz belirlenmedi ancak büyük askeri birliklerin bulunduğu illerin vekillerinin, “Bedelli askerlerin kendi illerine getirilmeleri” yönünde ısrarcı oldukları öğrenildi.

YÖNETMELİK ÇIKACAK

Bedelli askerlik uygulamasının hayata geçirilmesi Genelkurmay Başkanlığı tarafından, koşulların yer alacağı başvuruların yapılmasına ilişkin detaylar ve ücret yatırılmasına yönelik işlemlerin yer alacağı yönetmeliğin yayınlanmasıyla mümkün olabilecek. Yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvurular yapılacak. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi bekleniyor.

VEKİLLERDEN TALEP

Yönetmelik hazırlığını sürdüren Genelkurmay bir yandan da bedelli askerlik için öngörülen 21 günlük temel askerlik eğitiminin hangi kışlalarda verileceği üzerinde çalışma yapıyor. Bedelliyle ilgili Burdur, Manisa, Antalya, Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan illeri öne çıkarken, bu illerdeki Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıklarının planlama kapsamında olabileceği belirtildi. Ancak henüz kesinleşmeyen illerin hangileri olacağıyla ilgili o bölgelerin milletvekillerinden yoğun taleplerin geldiği bildirildi. Bedelli askerliğe gelecek olanların şehirde yaratacağı ekonomik hareketliliği öngören milletvekillerinin, 21 günlük askerlik için kendi illerinin kapsama alınmasını istediği kaydedildi.

“BEDELLİ TERTİBİ”

Bedelli askerlik şartlarına uygun 1 milyon 350 bin kişinin söz konusu düzenlemeden yararlanma hakkı bulunurken başvurusu sayısının 400 bini aşması bekleniyor. Başvuruların fazla olması durumunda birden fazla celp dönemi belirlenecek. Bedelli askerliğe başvurcakların celp dönemini seçebilecek ve böylelikle öğrencilerin yaz tatilinde askerlik yapmalarının önü açılacak. (Star)

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