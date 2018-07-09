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Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? Milyonlarca vatandaş bu soruya yanıt arıyor. Meclis'te milletvekillerinin yeni dönem için yemin etmesinin ardından gözler bugün kabinenin açıklanmasına çevrildi. Bedelli askerlik konusunda kamuoyu araştırmaları yapan ORC Araştırma Şirketi sahibi Pösteki, yaş sınırının 24 ve bedelli ücretinin 10 bin civarında olması için çalıştıklarını açıkladı.

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 600 milletvekili yemin ederek göreve başladı. Yeni dönem için vekillerin yemin etmesinin ardından gözler bugün kabinenin açıklanmasına çevrildi. Kulislerde kabinenin açıklanmasıyla ilk işin OHAL'in kaldırılması olacağı ardında bedelli askerliğin gündeme geleceği ifade ediliyor. Peki Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? Herkes bu sorulara yanıt ararken ORC Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Murat Pösteki'den bedelli askerlik için bekleyenleri heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ VE ÜCRET NE OLACAK?

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pösteki, "Bedelliden ,94 lülerin de faydalanmasi, rakaminda 10bin civarlari olmasi ve tatilden önce çıkması icin elimizden geleni yapiyoruz. Buna odaklanin gencler!" ifadelerini kullandı.

MURAT POSTEKI

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hükümetin ilk işlerinden birinin bedelli askerlik olacağını söylemişti. Erdoğan bugün yemin ederek yeni görevine başlayacak ve derhal ajandasındaki problemleri halletmeye koyulacak.

Başbakan Binali Yıldırım, 5 milyon gencin askerlik yapabilecek çağlarda olduğunu bu sayının da TSK için fazla olduğunu söylemişti.

'BEDELLİ ASKERLİKTE 1994 YAŞ SINIRI VE BEDEL 10 BİN İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Hükümet ilk olarak yaşı 28 olarak belirlemişti. Beklenti 5 buçuk milyon gibi bir rakama çıkınca yaş 28'den 26'ya indirildi.

BEDELLİ İÇİN 'YAŞ 25 OLSUN' BASKISI

Ancak kamuoyunda yaşın 25'e indirilmesi yönünde yoğun bir baskı var. Kesin karar ise ekim ayında belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİKTE FİYAT NE OLACAK?

Bedelli askerlik daha önceki senelerde 30 bin liralara kadar çıkmıştı. Ancak beklentinin yüksek olması bu fiyatların da makul bir düzeye çekilmesini sağladı. Hükümetin üzerinde çalıştığı fiyat aralığı 20 bin TL civarında.

A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, Bedellik askerlik konusunda, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın ortaklaşa yaptıkları çalışmalarının sona erdiğini, ve ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayının ardından ekim ayında yürürlüğe gireceğini belirtti.

24 HAZİRAN SONUÇLARINI EN DOĞRU TAHMİN EDEN ANKET ŞİRKETİ

Öte yandan 24 Haziran erken seçimlerinde ORC Araştırma, sonuçları en isabetli tahmin eden araştırma şirketi olmuştu.

ORC 24 Haziran seçim anketine katılanların yüzde 53.4'ü Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemişti. Ankete göre CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 23,8, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener’e ise yüzde 11.5’te kalmıştı. Ayrıca MHP'yi %10'un üzerinde gösteren tek anket şirketi ORC olmuştu.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Bu ne ya askerliği ele ayağa düşürmeyin. En az 30 yaş ve 50 bin lira olmalı.
10bin lira nedir ya en az 25 bin olmali
bekliyoruz başkan. yaş 24 olabilir. Ama bedel çok düşük olmasın. 15-20 bin arası iyidir
hadi ordan bedavaya olurmu bu iş tamam durumu olmayana neysedr zenginden 30 bin alın en az. ama yok yok vatanıda satarsınız para diye yazıklar olsun
ben ŞEHİT ablasyyım ve sadece şunu söylüyorum.ALLAHINIZDAN BULUN nu devleti yönetenler
Gazi ve şehit ailelerine büyük bir saygısızlık olur.
10.000 çok 1.000 olsun 10 ay taksitle. Yav arkadaş tamamen kaldırın askerliği olsun bitsin . Hey gidi ordusuyla övünen millet ne hale geldi.
Daha seçim anketlerini dahi veremeşsin.Sanamı kaldı askerlikle ilgili konular.Bırakın bu insanları yönetme sevdasından.Devlete akıl vermeye kalkmayın.
yaş 34 bedel 100.000 olmalı yada dükkanı kapatıp Yunanistan dan asker ithal edin En iyi yaptığınız şey ithalat nasılsa
Kardeşim milletin askerliği sizi beklemiyor.Ağustos celp dönemi gelmeden yapaydınız.Keyfinizi bekliyor millet.
milleti enayi yerine koyuyorsunuz ya bizim 18 ay yaptığımız askerlik ne olucak
daha neler yok yas 20 olsun daha iyi en ideali 28
nırmal insan olamamk kaçak vergi ödemeyen olan daha iyi daha yaranıyor
Ülke de çocuklarla ilğili yasa çıkması gerekiyor mu? evet 24 vatandaşımız trenkazasında hayatlarını kaybettiler mi? evet 5.5 milyon bedelli askerlik bekleyen mağdur gençler aileleri varmı? evet Bu durumda ne tatili? meclis tatile girmesin.. vatandaşın sorunları çözülmeli...
ŞAKAMISINIZ SİZ BUNE KALDIRIN ASKERLİĞİ ARKADAŞIM OLSUN BİTSİN
olmaz çok ucuz... 200 lira bir de horuz olsun hemi de irisinden!!
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