Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hükümetin ilk işlerinden birinin bedelli askerlik olacağını söylemişti. Erdoğan bugün yemin ederek yeni görevine başlayacak ve derhal ajandasındaki problemleri halletmeye koyulacak.

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ VE ÜCRET NE OLACAK? Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pösteki, "Bedelliden ,94 lülerin de faydalanmasi, rakaminda 10bin civarlari olmasi ve tatilden önce çıkması icin elimizden geleni yapiyoruz. Buna odaklanin gencler!" ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 600 milletvekili yemin ederek göreve başladı. Yeni dönem için vekillerin yemin etmesinin ardından gözler bugün kabinenin açıklanmasına çevrildi. Kulislerde kabinenin açıklanmasıyla ilk işin OHAL'in kaldırılması olacağı ardında bedelli askerliğin gündeme geleceği ifade ediliyor. Peki Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? Herkes bu sorulara yanıt ararken ORC Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Murat Pösteki'den bedelli askerlik için bekleyenleri heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, 5 milyon gencin askerlik yapabilecek çağlarda olduğunu bu sayının da TSK için fazla olduğunu söylemişti.

'BEDELLİ ASKERLİKTE 1994 YAŞ SINIRI VE BEDEL 10 BİN İÇİN ÇALIŞIYORUZ'



Hükümet ilk olarak yaşı 28 olarak belirlemişti. Beklenti 5 buçuk milyon gibi bir rakama çıkınca yaş 28'den 26'ya indirildi.

BEDELLİ İÇİN 'YAŞ 25 OLSUN' BASKISI



Ancak kamuoyunda yaşın 25'e indirilmesi yönünde yoğun bir baskı var. Kesin karar ise ekim ayında belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİKTE FİYAT NE OLACAK?



Bedelli askerlik daha önceki senelerde 30 bin liralara kadar çıkmıştı. Ancak beklentinin yüksek olması bu fiyatların da makul bir düzeye çekilmesini sağladı. Hükümetin üzerinde çalıştığı fiyat aralığı 20 bin TL civarında.

A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, Bedellik askerlik konusunda, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın ortaklaşa yaptıkları çalışmalarının sona erdiğini, ve ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayının ardından ekim ayında yürürlüğe gireceğini belirtti.