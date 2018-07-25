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Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 08:09 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikte son durum ne? Gelen son haberlere göre, 31 Aralık 1993 doğumluları kapsayacak bedelli askerlik teklifinde bir günlük değişiklik gündemde. AK Parti MYK’da bir gün yüzünden bedelliyi kaçıranlar için tarihin 1 Ocak 1994’e çekilebileceği üzerinde duruldu. Geçtiğimiz hafta açıklama yapan AK Partili Mehmet Muş bu soruya "1 Ocak 1994'lüler dahil değil. ‘2 Ocak' ta bir gün’ denilir, bunun sonu yok. Bir noktada kesmek durumundasınız" demişti.

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlik düzenlemesinin içinde bulunduğu Torba Yasa teklifinin Meclis görüşmeleri sürerken, teklifin Genel Kurul aşamasında bir sürprizin daha gelebileceği öğrenildi. Bedelli askerlik düzenlemesiyle birlikte getirilen 28 günlük zorunlu askerlik eğitiminin, komisyonda verilen bir önergeyle 21 güne çekilmesinin ardından, Genel Kurul’da da, bedelliden yararlanacaklar için 31 Aralık 1993 tarihinin yerine, 1 Ocak 1994 (24 yaş) tarihinin konulabileceği belirtildi.

YAŞ ÖNERGESİ GELEBİLİR

Star Gazetesi'nden Şerife Güzel'in haberine göre; Bedelliden yararlanacak olanların belirlendiği “son tarih” konusunda değişikliğin olabileceği öğrenildi. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında bu konunun kısa bir şekilde değerlendirildiği ve geçmiş dönem uygulamalarında da tartışma konusu olan yasadan yararlanacakların yaşıyla ilgili değişikliğin teklifin Genel Kurul görüşmeleri sırasında yapılabileceği üzerinde duruldu.

"1 OCAK 1994" TARİHİ

Söz konusu değişikliğin yapılması durumunda Genel Kurul’da bir önerge verilerek, yasadan yararlanmak üzere belirtilen “31 Aralık 1993” tarihi yerine, “1 Ocak 1994” tarihi konulacak. 1 Ocak 1994’te doğup da bir gün ile haktan yararlanamayanların mağdur olmaması için böylesi bir yola gidilebileceği belirtildi. Anadolu’daki yaygın uygulamaya göre 31 Aralık’ta doğanlar 1 Ocak olarak nüfus kaydına geçiriliyor.

AK PARTİLİ MUŞ 'DAHİL DEĞİL' DEMİŞTİ

1 Ocak 1994'lülerin durumu geçtiğimiz Çarşamba günü AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'a sorulmuştu. AK Partili Muş, "1 Ocak 1994'lüler dahil değil. ‘2 Ocak' ta bir gün’ denilir, bunun sonu yok. Bir noktada kesmek durumundasınız" demişti.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
21 gün şartı derhal kaldırılmalı !!! Saçma sapan işler yapıp insanları mağdur etmekte üstünüze yok ! Dolar uçuyor millet mutsuz bir mutsuzlukta 21 gün şartı ile oluşturuyorsunuz hiç faydalı işiniz yok.
işin suyunu çıkarana kadar uğraşın
Arkadasim bunun yasi falan olmaz artik,bu saatten sonra kimseyi askere alamazsiniz siz,bu isin yaş kismini bosverin, 15 bini yatiran tezkereyi alsin,gerisi hikaye,zaten s.ctiniz ordunun içine
21 gün şartının kaldırılması için önerge verilmeli ve meclis bu önergeyle 21 gün şartını kaldirmali. Daima akp nin dediğimi olacak diğer partiler birleşsin sorun cozzun ilk defa bir balta yarasinlar
Hangi tarih olursa olsun illa birileri 1 gün ile kaçıracak.
Bu iş iyice zivanadan çıktı.
yeni öğrendim 190 tl ye aldığı bir adet oto lastiğinden bayii 125 tl kâr yaparak satıyor ona göre pazarlığını yapın
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