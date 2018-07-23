Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkacak mı? Kritik gün bugün

Bedelli askerlikte yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Partili Milletvekilleri Mehmet Muş ve Osman Aşkınbak imzasıyla sunulan 'bedelli askerlik teklifi' bugün saat 13:00'da Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Bedelli askerlik sunulan yasa teklifinde, yaş sınırı 31 Aralık 1993 tarihi ile bu tarihten önce doğanlar, ücret 15 bin TL olaraak ve 28 gün temel askeri eğitim şartı bulunuyor.

28 GÜN ŞARTI KALKABİLİR



Görüşmelerde bedelli askerlik teklifinde değişikliğe gidileceği konuşurken en çok 'Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkacak mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir" mesjaından sonra 28 günlük temel eğitimin kaldırılmasına yönelik beklenti güçlendi. Ancak temel eğitimden vazgeçilmesi durumunda 15 bin liralık bedelin arttırılması olasılığı da bulunuyor.

1994 DOĞUMLULARIN BEDELLİ ASLKERLİK TALEBİ



Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan bedelli askerlik teklifinin sonucunda '1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi?', '25 yaşından gün alanlar bedelli askerlik yapabilecek mi?' soruları da yanıt bulacak.

AK Parti, MHP’li üç üyenin desteğiyle komisyonda çoğunluğu oluşturuyor.

