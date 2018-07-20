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Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Ankara'dan kritik karar bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 13:44 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikle ilgili kanun teklifi, 23 Temmuz günü Meclis komisyonunda ele alınacak. Teklif yasalaştığında yaklaşık 400 bin kişinin yararlanması ve 6 milyar lira gelir bekleniyor.

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Ankara'dan kritik karar bekleniyor

Bedelliler daha önceki uygulamada olduğu gibi, 28 günlük eğitimin kaldırılmasını istiyor. TBMM'ye ve Milletvekillerine bu yönde başvurular başladı. Sözcü'en Veli Toprak'ın haberine göre, 28 günün akıbeti ve kanun teklifinde önergeler ile değişiklik yapılıp yapılmayacağı, komisyon toplantısında belli olacak. Kanun teklifi mevcut haliyle şu düzenlemeyi getiriyor:

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan 1076 sayılı Kanun ile bu Kanuna tabi yükümlüler; istekleri halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları, 15.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

"YAŞ ŞARTI ARANMAKSIZIN..."

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri halinde birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar. Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar. Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

PARA CEZASI UYGULANACAK MI?

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezalan tahsil edilmez. Bedelin ödenmesi ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir."

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