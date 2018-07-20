Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Ankara'dan kritik karar bekleniyor

Bedelliler daha önceki uygulamada olduğu gibi, 28 günlük eğitimin kaldırılmasını istiyor. TBMM'ye ve Milletvekillerine bu yönde başvurular başladı. Sözcü'en Veli Toprak'ın haberine göre, 28 günün akıbeti ve kanun teklifinde önergeler ile değişiklik yapılıp yapılmayacağı, komisyon toplantısında belli olacak. Kanun teklifi mevcut haliyle şu düzenlemeyi getiriyor:

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan 1076 sayılı Kanun ile bu Kanuna tabi yükümlüler; istekleri halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları, 15.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.