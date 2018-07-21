Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

AK Parti’nin bedelli askerlikle ilgili düzenlemeye gelen 28 günlük zorunlu eğitimden geri adım atacağı belirtiliyor. Bu konuda gelen yoğun talepleri dikkate alan AK Parti’nin, bedelli uygulamasında değişiklik yapacağı öğrenildi.

AK Parti’nin geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığına sunduğu teklifte, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanların, 15 bin lira bedel ve 28 gün zorunlu eğitim şartıyla bedelli askerlik uygulamasından yararlanacakları öngörülüyordu. Ancak, teklifin gündeme gelmesinden itibaren, kamuoyundan ve Meclis’teki muhalefet partilerinden 28 gün şartının kaldırılmasına yönelik yoğun bir talep gelmeye başladı. Ayrıca, 400 bine yakın başvurunun beklendiği bedelli askerlik için, bu kişilerin 28 gün boyunca kışlada olmasının devlete ayrı bir maliyetinin olacağı da değerlendirildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, 23 Temmuz Pazartesi günü görüşmeleri başlayacak olan bedelli askerlik uygulaması konusunda dün sürpriz bir gelişme yaşandı. AK Parti kurmayları, gelen talepleri dikkate alarak bedelli askerlik uygulamasındaki 28 günlük eğitim şartının kaldırılması konusunda çalışma başlattı. AK Parti kurmayları, “Kamuda ve özel sektörde çalışanlarla ilgili ücretsiz izin veya yıllık izin kullanarak askere gidebilmeleri öngörülürken, esnaf, doktor, serbest meslek sahipleri veya ihtisas yapanların zorluklarla karşılaşacakları gündeme geldi. Özellikle kendi işini yapanlar, işyerlerini bir ay kapatmak zorunda olacaklar. Bu nedenle 28 gün şartının kaldırılması konusunda yoğun bir talep geliyor. Bu konuda yeni bir adım atılabilir. Gelen talepler komisyondaki görüşmelerde değerlendirilecek ve büyük bir ihtimalle 28 günden vazgeçilecek” dedi. Komisyondaki görüşmeler sırasında verilecek önerge ile 28 günlük eğitim şartının kaldırılması durumunda, bedelli uygulamasından sadece yaş ve ücret şartını yerine getirenler yararlanabilecek.