Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

MHP’li üyeler komisyonda 28 günlük eğitimin kaldırılmasını talep ederse, AK Partş istemese bile MHP ve muhalefetin oyları değişiklik için yeterli bulunuyor. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda AK Parti’nin 15, CHP’nin 7, MHP ve HDP’nin 3’er, İYİ Partinin ise 2 üyesi var. Komisyonun Başkanvekilliği görevinde de, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu bulunuyor.

"BEDELLİLERİN DE ASKERLİK ANISI OLSUN"



Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, TBMM’deki milletvekilleri arasında , bedelli askerlik yapacakların 28 gün eğitime alınması ya da hiç silah altına alınmaması şeklinde beliren iki görüşün de destekçileri bulunuyor. 28 günlük eğitimi destekleyen milletvekilleri, gençlerin kısa süreli de olsa üniforma giymesinin, vatan görevi bilinci açısından önemli olduğunu belirterek, ”Askerlik görevi Türk halkı için önem taşıyan bir kavram. Anayasa’da da vatan hizmeti, hak ve ödev olarak yer alıyor. Bu görev 28 gün de olsa kışla kokusu alınarak yapılmalı, bedellilerin de askerlik arkadaşı ve askerlik anısı olsun” görüşünü savunuyorlar.