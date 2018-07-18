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Bedelli askerlikte 28 gün temel askerlik eğitim kalkacak mı? Burhan Kuzu'dan dikkat çeken paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 07:44 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikte 28 gün temel eğitim kalkacak mı? Bedelli askerlik şartlarının açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş bu soruya yanıt ararken, AK Partili Prof. Dr. Burhan Kuzu konuyla ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu. Kuzu "Bu teklif Bütçe Komisyonunda görüşülecek ve enine boyuna tartışılacak.Ortak bir nokta bulunacaktır.Bilhassa 28 günlük eğitim konusu sanırım bir kez daha gözden geçirilir." ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlikte 28 gün temel askerlik eğitim kalkacak mı? Burhan Kuzu'dan dikkat çeken paylaşım

Bedelli askerlik 2018'le ilgili yeni gelişmeler yaşanmauya devam ediyor. Profesyonel orduya geçiş ile yeniden değerlendirilmeye başlanan zorunlu askerlik konusunda yeni bir düzenleme beklenirken, askerlik çağı gelmiş gençlerin bedelli askerlik taleplerini karşılayacak düzenleme TBMM gündemine geliyor.

AK Parti, milyonların beklediği bedelli askerlik konusunda adımı attı. AK Parti’nin teklifinde yaş 25, ücret ise 15 bin lira olarak belirlendi. Teklifte, bu şartları karşılayanlar için 28 günlük askerlik hizmeti de öngörülüyor.

BAŞVURU SAYISINI ARTTIRACAK

Bu kararla birlikte bedelli talepleri büyük ölçüde karşılanmış oldu. Uzunca bir süredir yaşın 25 olarak belirlenmesi ve bedelin düşük tutulması konusunda gençler sosyal medya üzerinden kampanyalar yürütüyorlardı. Toplumun daha geniş kesiminin faydalanacağı şekilde belirlenen yaş ve bedel oranları, bugüne kadarki en düşük rakamlar oldu. Daha önceki bedelli düzenlemeleri, gelir düzeyi yüksek kişilere hitap ettiği eleştirilerine konu oluyordu. Bedelin yüksek olması nedeniyle de başvurular sınırlı kalıyordu. Bu kapsamda başvurunun geçen dönemlere göre daha fazla olması bekleniyor.

GENİŞ DESTEK BULDU

Milli ve yerli silahla birlikte TSK’da profesyonel orduya geçilmesi de bedelli kararının almasını kolaylaştıran bir diğer unsur oldu. Bir süredir terörle mücadele tamamen profesyonel askerler eliyle yürütülüyor. Daha önce zorunlu askerlik yapanların terörle mücadele faaliyetlerinde de görev almaları sonucu bedelli askerlik gündeme geldiğinde çok tartışılıyordu. Profesyonel orduya geçişle birlikte bu tartışmaların ortadan kalkmış olması da karar alma sürecini olumlu yönde etkiledi. Son teklif, gerek orduda profesyonelleşme, gerek yaş ve bedelin düşük tutulmasıyla birlikte geçmişteki uygulamalardan farklı olarak toplum tabanında tartışma değil özellikle yaş ve ücretin uygun olmasıyla geniş desteğe de sahip oldu.

28 GÜN TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ

Bedelli askerlik bekleyenler şartlarının açıklanmasıyla 'temel eğitim' sürpriziyle karşılaştı. Bedelli yapacakların 28 gün temel askerlik eğitimi alması öngörülen düzenlemede en çok tartışılan madde bu oldu. Özellikle sosyal medyada pek çok vatandaş bu maddeye tepki göstererek kaldırılmasını istiyor.

BURHAN KUZU: BİR KEZ DAHA GÖZDEN GEÇİRİLİR

Peki 28 günlük temel askeri eğitim şartı kaldıralacak mı? Konuyla ilgili AK Parti kurucularından MYKY üyesi ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Burhan Kuzu "Bu teklif Bütçe Komisyonunda görüşülecek ve enine boyuna tartışılacak.Ortak bir nokta bulunacaktır.Bilhassa 28 günlük eğitim konusu sanırım bir kez daha gözden geçirilir." ifadelerine yer verdi.

burhan kuzu

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