Bedelli askerlikte 28 gün temel askerlik eğitim kalkacak mı? Burhan Kuzu'dan dikkat çeken paylaşım

Bedelli askerlik 2018'le ilgili yeni gelişmeler yaşanmauya devam ediyor. Profesyonel orduya geçiş ile yeniden değerlendirilmeye başlanan zorunlu askerlik konusunda yeni bir düzenleme beklenirken, askerlik çağı gelmiş gençlerin bedelli askerlik taleplerini karşılayacak düzenleme TBMM gündemine geliyor.

AK Parti, milyonların beklediği bedelli askerlik konusunda adımı attı. AK Parti’nin teklifinde yaş 25, ücret ise 15 bin lira olarak belirlendi. Teklifte, bu şartları karşılayanlar için 28 günlük askerlik hizmeti de öngörülüyor.

BAŞVURU SAYISINI ARTTIRACAK



Bu kararla birlikte bedelli talepleri büyük ölçüde karşılanmış oldu. Uzunca bir süredir yaşın 25 olarak belirlenmesi ve bedelin düşük tutulması konusunda gençler sosyal medya üzerinden kampanyalar yürütüyorlardı. Toplumun daha geniş kesiminin faydalanacağı şekilde belirlenen yaş ve bedel oranları, bugüne kadarki en düşük rakamlar oldu. Daha önceki bedelli düzenlemeleri, gelir düzeyi yüksek kişilere hitap ettiği eleştirilerine konu oluyordu. Bedelin yüksek olması nedeniyle de başvurular sınırlı kalıyordu. Bu kapsamda başvurunun geçen dönemlere göre daha fazla olması bekleniyor.