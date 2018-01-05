Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! Başbakan Yıldırım'dan yeni açıklama

Bedelli askerlik konusunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan sonra Başbakan Binali Yıldırım da çıklamada bulundu. Cuma namazı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan, "Bedelli askerliğin 2017 yılı içinde gündeme gelmeyeceğini söylemiştiniz ama bu yıl içinde bedelli askerliğin çıkması bekleniyor mu?" sorusuna "Aynı şeyi söylüyoruz, değişik bir şeyimiz yok." karşılığını verdi.

İBRAHİM KALIN DA BENZER BİR AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Kısa bir süre önce 2017’ye ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da benzer bir açıklamada bulunmuştu. “İşsizlik oranında büyük bir düşüş gerçekleşti, 2017 içerisinde. Taşeron işçilere verilmiş söz de hayata geçirildi. 1 milyondan fazla işçinin kadroya alınması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Turizmde ciddi ivme yakalandı. Turist sayısı 39 milyona doğru gidiyor.” Değerlendirmesinde bulunan Kalın, bedelli askerlik için ise "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok." yanıtını vermişti.