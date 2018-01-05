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Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! Başbakan Yıldırım'dan yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 17:45 | Son Güncelleme 7 saat önce

Başbakan Binali Yıldırım, sık sık sosyal medyaya da konu olan bedelli askerlik ile ilgili açıklamada bulundu. Cuma namazı sonrası ‘2018’de bedelli çıkacak mı?’ sorusuna yanıt veren Yıldırım, 'değişik bir şeyimiz yok' dedi

Bedelli askerlik konusunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan sonra Başbakan Binali Yıldırım da çıklamada bulundu. Cuma namazı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan, "Bedelli askerliğin 2017 yılı içinde gündeme gelmeyeceğini söylemiştiniz ama bu yıl içinde bedelli askerliğin çıkması bekleniyor mu?" sorusuna "Aynı şeyi söylüyoruz, değişik bir şeyimiz yok." karşılığını verdi.

İBRAHİM KALIN DA BENZER BİR AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Kısa bir süre önce 2017’ye ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da benzer bir açıklamada bulunmuştu. “İşsizlik oranında büyük bir düşüş gerçekleşti, 2017 içerisinde. Taşeron işçilere verilmiş söz de hayata geçirildi. 1 milyondan fazla işçinin kadroya alınması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Turizmde ciddi ivme yakalandı. Turist sayısı 39 milyona doğru gidiyor.” Değerlendirmesinde bulunan Kalın, bedelli askerlik için ise "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok." yanıtını vermişti.

İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması
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Okuyucu Yorumları 41 yorum
amma askerlikmiş kaç aylardır be kardeşim bedelli bekleyenler şimdiye yapıp geldiydiler altı üstü 11 ay askerlik yapma be kardeşim yemiyosa madem kestir önünü kurtul olsun bitsin...
@askcicegi26 boşver aşk çiçeğine bak sen ya adamlık öğretiyor burada :)))
ben başa gelsem bedelli askerlik yapanlarin bedellerinin 2 katini ödeyip 2 kati askerlik yaptirirdim.nokta.
zenginleri fazla bekletmemek lazım.karaip adalarındaki banka hesablarınıza sıcak para yatırmak lazım.arayı fazla soğutmayın bence
elbette cıkıcak devlet parasız kalınca bedellı cıkarıcak
99 depremi ve ekonomik kriz olduğu yıllarda bedelli çıktı diye hem bedelli askerlik yapanları hem çıkaranları linç edecek kadar milliyetçiydik; ama şimdi ekonomik krizi inkar edecek kadar iki yüzlü bedelliyi normal görecek kadar kapitalistiz çok şükür...
BUNLARIN GEMICI SIFIRLAMACI KUMARCI KITALAR ARASI TICARET YAPAN ÇOCUKLARI BIRAK ASKERLIGI ÜLKEYE VERGI DAĞI VERMIYOR AMA ARAPMOSON RABIA ISARETI YAPIP TÜRK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALIP YERLİ MILLIYIZ DIYORLAR TAM KURESEL ÇETE
30 yaşında işimi gücümü bırakıp nasıl gidiyim askere gelince o borç yüküyle özgür mü olacagım ?
@saykoc90 askerlik 20 yaşta başlar o zaman gideydin
Çıksın tabi. Öyle on yirmi bin lişraya değil ama bir milyon pauond veren bedelli yapsın.
verilen sözler tutulmadı. gündemde bedelli yoksa size oyda yok. bundan sonra size oy vermeyeceğim.bitti
bir de asla asla asla...de...... hep asla dediniz sonra tersini yaptınız yapıyorsunuz...
Erdoğan'a, (17.03.2011 tarihinde) CHP'nin bedelli askerlik teklifi soruldu. "Ben böyle bir sorumluluğun altına girmem" diyen Erdoğan da, ''Eğer seçimlerden sonra anayasa için referanduma gitme durumu olursa, biz bunu da taşırız ki halkımız kararını versin" dedi. Konuşmasına Devam ederken; "Bu ülkede parası olan var, olmayan var. Şimdi siz kalkıp da parası olana bedelli askerlik, 'buyur kullan' diyeceksin, parası olmayan, 'o da gitsin askerliğini yapsın' diyeceksin." Yarın veya Yarından Yakın Olursa ŞAŞIRMAYIN. Saygılarımla.
Bir 1993 şırnak gazi olarak eğer bu bedelli çıkarsa hakkım haram olsun.
zengin çocukları yurt dışına gidip 3 yıl kaldıktan sonra 1000 € gibi komik bir rakamla süresiz Bedelli Askerlik yapıyor, şuan 1 milyon 30 yaışna gelmiş bakaya var bir çoğu işini hastasını açtığı işyerini bırakıp gidemiyor. gidip 11 ay boş boş yatana kadar bırakında vergisini verip çalışsın. suriyeliler kadardamı değerleri yok...
demekki çoz uzamadan bedelli çıkacak anlamına geliyor
bedelli saçmalığına komple son verilsin. bu memleketi hep fakir çocuğu mu savunacak? herkes gitsin adam gibi askerliğini yapsın
bedelli askerlik kesinlikle çıkar çünkü hükümete para lazım
Merak etmeyin kesin çıkar, para lazım...
askerliğin bir adı bir namusu bir şerefi vardı ve adını vurgulayarak belirtmek isterim ki Vatani görev deniyordu.. Gel zaman git zaman devir değişti askerlik paraya muhtac ailelerin cocuklarının namusu oldu bu vatan... Yazıkkk
fakirin çoçuğu gider zenginler sonrada şehit cenazesinde vatan sana canım feda dersiniz utanmadan dimi aman bekletme başbakan para gelecek bak sıcak
YÜKSEKOVALIYIM 1986/4 TERTİP ACEMİLİK ISPARTA 40. PİYADE ALAYI , USTA BİRLİK DİYARBAKIR LİCEDE YAPTIM . BİZ 15 AY ASKERLİK YAPTIK . LİCENİN BAHARLAR DİYE Bİ KÖYÜNDE ÇATIŞMAYA GİRDİK 1 ASTSUBAY 1 ÜSTEĞMEN 1 DE ŞAFAĞI 27 GÜN KALMIŞ BİR ER ŞEHİT VERİLDİ O ÇATIŞMAYI ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMİCAM . ALLAH MEKANLARINI CENNET EYLESİN . ŞİMDİ BAZILARI ŞEHİT DÜŞSÜN BAZILARI PARA ÖDEYİP KEYF Mİ ÇATSIN ? ALLAH KABUL EDER Mİ ? BEN ASLA HAKKI MI HELAL ETMİYORUM . BİDE KÜRTÇESİNİ DE YAZIYORUM. AZ ASLA HEKİXU HELAL NAKIM . NASIL Kİ BEN HELAL ETMEDİYSEM HAKKI MI ŞEHİTLERİNDE HAKKI HARAM OLSUN PARALI ZENGİNLERE .
Yakında Asker ithal edersek şaşırmam
böyle diyorsalar çok sürmeyecek bakın görün 1-2 aya bedelliyi gündeme kendileri getirip nabız yoklayıp çıkaracaklar. Parası olan zenginler askerlik yapmasın olmayan gariban askere gitsin ,
bence cıkacak 3.600 dolar ... görürsünüz. kasaya para ihtiyacı var.. düşük paradan cıkacak. 1995 e kadar yararlanacak.
reisiniz bedelli askerlik için ne diyordu... parası olamayan askere gidecek parası olan gitmeyecek yok böyle bir şey olmaz diyordu.. bu lafı dedi 6 kere bedeli çıktı . reisin bi huyu var zenginleri rantcıları kıramıyor. bunlar olmazsa iyi insan aslında ...
Zamanında 80 darbesi öncesi yurt dışına öğrenim görmeye gitmiştim,geri gelişinde yedek subay sırası çok olduğundan er olarak yapmaya karar verdim,onda bile tecilli olduğum halde 1.5 senede sıra anca geldi ve er olarak yaptım,eğitim çavuşuydum ama pisikopat subaylar darbede çok şımardığı için emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler,yedek subay yapmadığıma pişman oldum,şimdi olsaydı kesin bedelli yapardım,tamam bedelli vatan için ters ama,bu hükümet zamanında vatanmı kaldı,çoğu zaten çalışan insanlar çoğunu işinden edeceğinden bedelli şart gibi oldu !!!
yaziklar olsun inşanlah kriz cikarda bedelliyi cikarirsiniz sizin nede olsa paraniz olur şimdi bedelli cikşa 1000 gişi gitmez ama kriz olup ta bedelliyi cikaracaklar kendı 300 yane kendi cocuklari gitmeyecek benim hakkımı yiyen hile düşünenin kumpas kuranın allah. belasını versin haram zehir zikkim olsun ona illaki secim zamanı da gelecek
Talep olmasa gündeme gelmez. Millet vatan savunmasından savuşmak için kaçacak delik arıyor. Emin olduğum tek şey, rahmetli Atatürk'ün memleketin geleceğini emanet ettiği nesil bu değil, buna eminim. Bu topraklar yeni nesile değil, yine Allah'a emanet.
Zengin çoçukları zaten bedelli yapmıyor dövizli yapıyor dışarda yaşayıp 3 sene vatandaşlar mağdur derhal çıkmalı hastası olan var evli çoçuklu olan var herkesin yaşam şartları bir değil.Mağduriyetler giderilmelidir.
bu nerden bilsin?Çakma başbakan.
Sayın Ahmet Davutoğlu' da yok diyordu. Cumhurbaşkanı var deyince çıktı.
Gündemde ne var acaba ? listelensede öğrensek
Bir 1993 şırnak gazi olarak
gündemde yok dedilerse bedelli olmasada kesin paralı askerlik çıkacak...hem kendi ordularına asker lazım hem ülkenin ordusuna asker lazım.. işsizlik genç nüfusta yüzde yirmileri geçmişken gençlere de işsizliğide çare diye sunabilirler..sonrada istihdam yarattık diye övünürler...
Çıkar, çıkar. Meclistekilerin, zenginlerin çocukları Askerlik çağına geliyor. Bence 1 aya indirsinler.
paraya ihtiyacı olunca çıkar
garibanlar askerlik yapsın bunların çocukları kumar oynasın gemicik sahibi olsun
inşanlah çikaçak bekliyoruz
Herkes yapacak Zengini de fakiri de Vatan borcu bu ülkede yaşian herkes ırk din ayırmaksızın Param var gücüm var öder yapmam yok yapacaksın
ÇIKARTIRSANIZ YAZIKLAR OLSUN YETER ARTIK BÖLE SAÇMA SAPAN İŞLERİ YAPACAK KARDEŞİM YAPACAK YADA BU DİYARDAN GİDECEK ASKERLİK YAPILACAK
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