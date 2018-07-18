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Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 14:53 | Son Güncelleme

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün askerlik yapma şartının kaldırılmasını istedi, profesyonel askerliğe geçilmesini önerdi.

Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, özel sektörde çalışıp askerliğini yapmamış vatandaşların, askerlik için 28 gün iş yerinden ayrılmasının ciddi sıkıntıya yol açabileceğini savundu.

Kişilerin askerliğini 28 gün yapması ile 6 ay-1 yıl yapması arasında bir fark bulunmadığını öne süren Yalım, işverenle aynı sıkıntının yaşanacağını belirtti.

'2-3 YIL SONRA YENİ BEDELLİ GELECEKTİR'

Yalım, 2011 ve 2014 yıllarında olduğu gibi askerlik yapma şartı aranmadan bedellinin çıkartılmasını isteyerek, "Bedelli son kez olmalıdır. CHP olarak ana hedefimiz profesyonel askerliğe geçiştir. Bu teklifle bedelli son bulmayacak, 2-3 yıl sonra yenileri gelecektir. Hükümete, Milli Savunma Bakanlığına tavsiyemiz; bir an önce altyapı hazırlanıp profesyonel askerliğe geçilsin." ifadesini kullandı.

KURULTAY TARTIŞMALARI

Olağanüstü kurultay için imza toplanıldığının anımsatılması üzerine Yalım, "Delegeler ve üyeler, CHP ve ülkenin lehine yakışan şekilde doğru karar verecektir. Milletvekili olarak gözlemci durumundayız, hep birlikte izliyoruz." diye konuştu. (AA)

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CHP bedelli askerlik 28 gün teklif Özkan Yalım bedelli

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