Bedelli askerlikte son dakika haber! İşte 2018 bedellide yaş ve ücrette son durum

Buna göre daha önce 27 olarak düşünülen yaş sınırı 25'e çekildiği belirtildi, bu doğrultuda kararname de hazırlandı. Sözcü'de yer alan habere göre, bedelliden 25 yaşındakiler ile daha büyük olan yükümlüler yararlanacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlemenin Ekim ayında TBMM'den çıkabileceğini açıklarken, Cumhurbaşkanlığı ise konunun daha fazla uzatılmadan kararnameyle netleştirilmesini benimsedi.
Bu nedenle bedelli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürürlüğe konulacak. Bedelin de 15-20 bin lira arasında bir miktar olacağı bildirildi. Bedellide 25 yaş düzenlemesinden 400 bin kişinin yararlanacağı hesaplanıyor.
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