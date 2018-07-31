Bedelli askerlikte son durum! Yoklama kaçakları ve bakayalar dikkat!

Bedelli askerlikle ilgili art arda güncel haberler geliyor. Bedelli askerlikten 1 milyon 340 bin kişinin yararlanabileceği hesaplandı. Bu rakam içinde 570 bin 422 yoklama kaçağı ile 56 bin 947 bakaya da bulunuyor. Yoklama kaçağı ve bakayalar da 25 yaşından büyükse bedelliden yararlanacaklar. Silah altına alınıp firar edenler ise yararlanamayacak. İşte bedellide son durum...

YAKALANANA TUTANAK



Yoklama kaçağı ve bakayaların, bedelli başvurusu yapana kadar yakalanmamaları gerekiyor. Bu durumdakilere, Genel Bilgi Toplama sisteminde ‘'Arama kaydı'' bulunduğu için, yakalandıkları taktirde ‘'15 gün içinde askerlik şubesine başvuracaklarına'' ilişkin bir tutanak imzalatılıyor ve serbest bırakılıyorlar. Tutanağı imzalayıp askerlik şubesine başvurmadıkları taktirde 2. yakalanışlarında polis tarafından şubeye teslim ediliyorlar.

Sözcü'de yer alan habere göre, yasanın önümüzdeki birkaç gün içinde onaylanacağı ve başvurular da kısa süre içinde alınmaya başlayacağı için, 25 ve daha büyük yaştaki yoklama kaçağı ve bakayalar da müracaatlarını yaparak yakalanma korkusundan ve kaçak durumda olmaktan kurtulacaklar.

