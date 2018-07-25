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Bedelli askerlikte tarih değişti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:34 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikte tarih değişti. Son dakika habere göre, bedelli askerlikte değişiklik önergesi bugün Meclis'e sunulacak. Önergeye göre 1 Ocak 1994 doğumlular da bedelliden yararlanabilecek

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlik düzenlemesinin içinde bulunduğu Torba Yasa teklifinin Meclis görüşmeleri sürerken, teklifin Genel Kurul aşamasında bir sürprizin daha gelebileceği belirtilmişti. Bedelli askerlik düzenlemesiyle birlikte getirilen 28 günlük zorunlu askerlik eğitiminin, komisyonda verilen bir önergeyle 21 güne çekilmesinin ardından, Genel Kurul’da da, bedelliden yararlanacaklar için 31 Aralık 1993 tarihinin yerine, 1 Ocak 1994 (24 yaş) tarihi belirlendi.

Söz konusu değişikliğin yapılması durumunda Genel Kurul’da bir önerge verilerek, yasadan yararlanmak üzere belirtilen “31 Aralık 1993” tarihi yerine, “1 Ocak 1994” tarihi konulacak. 1 Ocak 1994’te doğup da bir gün ile haktan yararlanamayanların mağdur olmaması için böylesi bir yol izlenecek. Anadolu’daki yaygın uygulamaya göre 31 Aralık’ta doğanlar 1 Ocak olarak nüfus kaydına geçiriliyor.

AK PARTİLİ MUŞ 'DAHİL DEĞİL' DEMİŞTİ

1 Ocak 1994'lülerin durumu geçtiğimiz Çarşamba günü AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'a sorulmuştu. AK Partili Muş, "1 Ocak 1994'lüler dahil değil. ‘2 Ocak' ta bir gün’ denilir, bunun sonu yok. Bir noktada kesmek durumundasınız" demişti.

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